Toyota GR86: tuning by Blitz

La nuova Toyota GR86, erede della GT86, aveva debuttato la Primavera scorsa e arriverà nelle concessionarie europee a metà del prossimo 2022. La coupé giapponese, ancor prima di sbarcare su tutti i mercati, è stata però già messa a punto dal tuner Blitz che è intervenuto sulla meccanica e sull’estetica della sportiva nipponica.

Le modifiche estetiche

Fuori la Toyota GR86 di Blitz sfoggia un frontale ridisegnato con un nuovo paraurti e un inedito splitter. Il profilo mostra passaruota allargati e minigonne laterali più pronunciate, mentre dietro si fanno notare il fascione rivisto, le prese d’aria dietro le ruote e un enorme alettone posteriore in fibra di carbonio. Non manca un set di ruote personalizzato con cerchi in lega RS05RR firmati Enkei Racing Revolution da 18 pollici che gommati con pneumatici Dunlop Dirizza ZIII.

Gli interni

Le modifiche hanno coinvolto anche l’abitacolo, con una strumentazione extra dotata di tre elementi analogici circolarie di un piccolo display sul tunnel centrale dedicato alla configurazione delle sospensioni. La leva del cambio e del freno a mano sono personalizzate con il logo Blitz.

Sospensioni riviste

Le modifiche meccaniche includono un impianto di scarico in titanio e un kit di raffreddamento del propulsore mentre il telaio è stato modificato con sospensioni riviste e l’impianto frenante monta pinze più potenti a sei pistoncini all’anteriore e quattro al posteriore.

Nessuna informazione è stata invece rilasciata rispetto alle prestazioni. Il 2.4 boxer aspirato della Toyota GR 86, abbinato a una trasmissione manuale a sei rapporti, eroga, di fabbrica, 234 CV e 250 Nm di coppia e promette uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e una velocità massima di 226 km/h.