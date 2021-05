Toyota Corolla Sport: ecco il sound del motore a idrogeno

Nell’immaginario collettivo “Sound” e “motore a idrogeno” non trovano un posto comodo nella stessa frase. Le auto alimentate da celle a combustibile sono infatti silenziose come le elettriche convenzionali. Toyota però sta facendo un passo oltre nella mobilità sostenibile e ha annunciato recentemente di aver sviluppato e creato un motore speciale a idrogeno, che ruggisce come quello di una sportiva moderna e tradizionale con motore a combustione.

Idrogeno al posto della benzina

Il motore montato su questa Corolla Sport è, in realtà, un’unità come quella utilizzata dalla Toyota GR Yaris, un tre cilindri 1.6 turbo in grado di sviluppare 261 CV e 360 ​​Nm di coppia massima e che consente alla piccola sportiva di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.

In questa occasione il propulsore ha ricevuto importanti modifiche nel suo sistema di iniezione e alimentazione del carburante, sostituendo la benzina con idrogeno compresso. È questo combustibile che brucia, quindi, con un comportamento simile a quello di un motore termico convenzionale. E il sound a quanto pare è ugualmente coinvolgente come quello della versione a benzina. Senza trucchi.

Mentre nella tecnologia utilizzata con le celle a idrogeno, questo e l’ossigeno reagiscono tra loro generando elettricità in un processo praticamente silenzioso. Si tratta, quindi, di un approccio radicalmente diverso all’idrogeno che mostra che non c’è motivo di attenersi esclusivamente a un percorso prestabilito quando si parla di questa tecnologia.

Pronta per la 24 Ore di Fuji

Lo sviluppo fa parte di un progetto di Toyota e GAZOO Racing che mira a partecipare, con questa Corolla a idrogeno, alla 24 Ore del Fuji che si terrà tra il 21 e il 23 maggio. Durante i test il pilota Hiroaki Ishiura ha avuto l’opportunità di mettersi al volante e ha condiviso le sue sensazioni: