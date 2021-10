Toyota Corolla Sedan: ecco la Nürburgring Edition

L’inferno verde è la destinazione ideale per quasi tutti i modelli orientati alle prestazioni, sia per il loro sviluppo che per stabilire record sul giro, come ha fatto di recente Tesla con la sua berlina Model S Plaid. Tuttavia nessuno si aspetterebbe una Toyota Corolla Sedan al Nürburgring. Contro ogni aspettativa, però, la Casa giapponese ha presentato uno speciale pacchetto “Nürburgring” per la sua berlina compatta venduta in Tailandia, con una manciata di aggiornamenti di stile e di assetto.

Ispirata alla Corolla da corsa

Toyota afferma che il design del pacchetto Nürburgring è ispirato all’auto da corsa che ha vinto l’ADAC Total 24h-Race Nürburgring nella categoria Super Production 3 per il secondo anno consecutivo. Sfoggia una griglia ridisegnata e componenti aggiuntivi per il paraurti con un look personalizzato.

Include anche minigonne laterali, un’estensione del paraurti posteriore con diffusore e prese decorative, oltre a uno spoiler posteriore sul portellone del bagagliaio. Il logo della 24 ore del Nürburgring appare con orgoglio sui parafanghi anteriori, suggerendo che questa Corolla è diversa dalle altre.

Motorizzazioni

Toyota offre il pacchetto Nurburgring come opzione sia sulla Corolla Altis Sport che ha un motore aspirato da 1,8 litri che produce 140 CV, sia sulla versione ibrida che ha anche un’unità a gas da 1,8 litri che fornisce un totale di 122 CV. In entrambi i casi la potenza viene trasmessa all’asse anteriore tramite un cambio CVT.

Assetto

Dal punto di vista dell’assetto questa versione sportiva della Corolla berlina monta molle sportive ribassate e una scatola di controllo dell’acceleratore che si dice ottimizzi la risposta e l’accelerazione dell’acceleratore. Il modello Toyota Corolla Altis Nürburgring è già offerto in vendita in Thailandia con prezzi che si avvicinano ai 30mila dollari.