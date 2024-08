Togg TF10, ultimi collaudi per l’auto turca elettrica

Togg, il marchio tecnologico globale turco specializzato in soluzioni di mobilità intelligente, ha iniziato i test di collaudo finali per il suo secondo veicolo smart, il T10F, in previsione dell’apertura degli ordini sul mercato interno all’inizio del 2025. Il T10F, presentato per la prima volta da Togg nel 2019 e svelato al CES 2024, è attualmente sottoposto a test di sicurezza, durata e aerodinamica presso diversi centri accreditati a livello globale. A seguire, il secondo modello di mobilità intelligente Togg di segmento C affronterà rigorosi test in diverse condizioni climatiche.

Costruito sulla medesima piattaforma del T10X, il T10F mantiene le caratteristiche stilistiche distintive del DNA Togg. Il design del modello è accentuato da un volume posteriore importante, che unisce linee dinamiche e sportive a un tocco di modernità. Il CEO di Togg, M. Gürcan Karakaş, ha dichiarato: “Il nostro secondo modello per la mobilità intelligente, il T10F, è concepito come un fastback che riflette le tendenze attuali del design e risponde alle aspettative di chi apprezza le berline moderne. I test che stiamo conducendo, dalla sicurezza alla durata, avanzano a pieno ritmo sia a livello nazionale, sia internazionale. Puntiamo a lanciare il T10F in Turchia nel primo trimestre del 2025, con le consegne previste a partire da aprile”.

Aggiornamenti continuativi

Proprio come il T10X, ilTogg T10F pone l’utente al centro, mantenendo una connessione continua a Internet, proponendo soluzioni intelligenti ed evolvendo costantemente grazie agli aggiornamenti da remoto. Il T10F sarà lanciato in tre diversi modelli con differenti caratteristiche tecniche: RWD Standard Range (a trazione posteriore), RWD Long Range (a trazione posteriore) e una versione a doppio motore.

Il nuovo modello sarà inoltre proposto in due diversi livelli di equipaggiamento. Il T10F RWD (a trazione posteriore) potrà contare su 160 kW / 218 cavalli e 350 Nm di coppia, offrendo un’autonomia di oltre 350 km o 600 km a seconda dell’opzione di batteria scelta. La versione AWD a doppio motore (a trazione integrale) del T10F, offrirà 700 Nm di coppia e un’autonomia fino a 530 km. Il modello Standard Range ha una capacità della batteria di 52,4 kWh, mentre il modello Long Range di 88,5 kWh.

Le ambizioni di Togg

“Portiamo avanti i nostri piani a breve, medio e lungo termine con determinazione e rapidità. Come promesso, abbiamo completato nei tempi previsti la costruzione del nostro Campus Tecnologico a Gemlik e lanciato il nostro primo dispositivo di mobilità intelligente, il T10X. Nel 2023 abbiamo venduto 19.583 unità in tutta la Turchia, conquistando la leadership nei segmenti C-SUV e veicoli elettrici. Oltre al nostro successo nazionale, lavoriamo instancabilmente per affermarci nella competizione globale. Il nostro piano a medio termine prevede l’ingresso in Germania come primo mercato europeo”, ha proseguito Karakaş. “Per il lungo termine puntiamo a rafforzare il nostro ruolo pionieristico nello sviluppo di tecnologie nazionali e innovative, concentrandoci sulle soluzioni del futuro. Prevediamo di produrre un milione di veicoli su cinque diversi modelli entro il 2032“.