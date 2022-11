Togg, al via la produzione della prima auto elettrica turca

La Turchia è pronta a produrre la sua prima auto elettrica, ovvero un C-SUV che verrà assemblato nel paese asiatico dalla Togg (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), neonata Casa automobilistica nata dalla collaborazione di 5 aziende turche (Anadolu Group, BMC, Kiraca Holding, l’operatore telefonico Turkcell e Zorlu Holding), sostenute dallo Stato guidato dal Presidente Erdogan.

Togg: le tappe del C-SUV

Fino ad oggi, il settore automotive turco era sostenuto esclusivamente da Costruttori automobilistici internazionali, come ad esempio la Fiat che produce in Turchia la Tipo grazie ad una joint venture, oppure Toyota, Renault e Hyundai. Ora però, i Governo e il consorzio di aziende private hanno deciso di puntare sulla mobilità elettrica avviando la produzione del C-SUV Togg Home lo scorso 29 ottobre in un nuovo stabilimento che si trova nei pressi di Istambul. Questa data non è casuale, infatti proprio il 29 ottobre ricade il 99° anniversario della fondazione della Repubblica turca, mentre a marzo del 2023 sono state fissate le prime consegna della vettura. Le previsioni parlano di una produzione di 17-18.000 veicoli elettrici all’anno, mentre l’obiettivo, piuttosto ambizioso, è quello di arrivare entro i prossimi cinque anni a quota 175.000 all’anno.

Lo sviluppo della gamma Togg

Il SUV elettrico targato Togg sarà distribuito in un primo momento in Turchia e Germania ad un prezzo di listino di circa 50mila euro. Nel prossimo futuro la gamma del Costruttore turco si allargherà con l’arrivo della berlina elettrica disegnata da Pininfarina, svelata ufficialmente sotto i riflettori del CES di Las Vegas 2022, dopodiché arriverà il turbo di un suv compatto entry-level.

Caratteristiche tecniche

Al momento conosciamo pochi dettagli del nuovo SUV elettrico, tra questi sappiamo che sarà disponibile in vari step di potenza che vanno da 200 CV e arrivano fino ad un massimo di 400 CV. Grazie alala disponibilità di batterie agli ioni di litio con capacità comprese tra 54 e 100 kWh, l’autonomia del Suv Togg potrà variare da 300 km fino a 500 km.