Tesla Model S: look racing con Prior Design

Dietro alla sua eleganza e apparente sobrietà, la Tesla Model S, ammiraglia a zero emissioni del marchio californiano, nasconde un carattere dinamico, con prestazioni da sportiva di razza.

Per questo il tuner tedesco Prior Design l’ha scelta come base per il suo ultimo tuning che conferisce alla berlina alla spina un look estetico aggressivo, dal sapore racing, all’altezza dei suoi numeri.

Appendici aerodinamiche in Dura-Flex FRP

Il body kit estetico, approvato dal TUV tedesco, è realizzato in Dura-Flex FRP (Fiber Reinforced Plastic) e tutte le sue componenti, paraurti, due spoiler, minigonne, diffusore e ovviamente i parafanghi larghi, sono facilmente applicabili alla carrozzeria originale senza interventi strutturali. Il materiale utilizzato, inoltre, garantisce una verniciatura facile.

Il prezzo del tuning

La proposta estetica di Prior Design per la Tesla Model S viene offerta, anche in Italia, a un prezzo di 8.178 euro, escluse però le tasse, il trasporto, il montaggio e la verniciatura. Di conseguenza, la cifra finale si aggira attorno ai 10.000 euro.