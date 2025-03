Tesla è al centro di una nuova controversia in Canada, dove il governo ha deciso di congelare ben 43 milioni di dollari canadesi in sussidi governativi. La decisione è stata annunciata dalla ministra dei Trasporti, Chrystia Freeland, che ha dichiarato: “Nessun pagamento sarà effettuato fino a quando non saremo certi della validità delle richieste”. L’indagine riguarda presunte irregolarità nelle vendite record dell’azienda.

Troppi veicoli venduti in tempi record

Secondo le autorità, durante un solo fine settimana di gennaio 2025, quattro concessionarie Tesla avrebbero venduto 8.653 veicoli elettrici. Questo ritmo di vendita, pari a due automobili al minuto senza interruzioni, ha sollevato dubbi sulla regolarità delle operazioni. In risposta, il governo del primo ministro Mark Carney ha sospeso temporaneamente l’erogazione degli incentivi auto, in attesa di ulteriori verifiche.

La vicenda ha suscitato polemiche anche tra i concessionari concorrenti. La Canadian Automobile Dealers Association ha denunciato che circa 225 rivenditori di altri marchi non hanno potuto accedere a sussidi per un valore complessivo di 10 milioni di dollari canadesi, poiché il programma di incentivi è stato chiuso anticipatamente a causa dell’esaurimento dei fondi.

Tensioni commerciali

La ministra Freeland ha inoltre collegato il caso alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, affermando che Tesla sarà esclusa dai futuri programmi di incentivi finché gli USA manterranno quelle che ha definito “tariffe illegittime e illegali” contro il Canada.

Non è la prima volta che l’azienda di Elon Musk si trova al centro di controversie legate a sussidi pubblici, avendo spesso beneficiato di incentivi governativi in vari paesi. Gli esiti dell’indagine potrebbero influenzare non solo il futuro di Tesla nel mercato canadese, ma anche la credibilità dell’intero settore dei veicoli elettrici nel paese nordamericano.