TechArt: tuning per tutta la gamma Cayenne

Con il Kit dinamico Techart Aerokit, potenti aggiornamenti del motore, nuovi sistemi di scarico sportivo e cinque design esclusivi per le ruote, nonché interni completamente su misura, Techart offre un ampio programma di perfezionamento e personalizzazione per l’attuale gamma Porsche Cayenne.

+180 CV per la GTS

In particolare va citato l’upgrade più impressionante, per la Cayenne GTS, con una potenza aggiuntiva di 133 kW (180 CV) e una coppia maggiorata di 250 Nm. In questo caso la SUV tedesca scatta da 0 a 100 km/h un secondo più veloce rispetto alla versione di serie e raggiunge i 200 km/h in 12,5 secondi.

Il cuore dei powerkit è il sistema di gestione elettronica del motore denominato Techtronic. L’installazione è facile e veloce e può essere eseguita da ogni partner commerciale Techart autorizzato, senza toccare la gestione standard del motore.

Potenti miglioramenti al motore sono forniti da Techart anche per l’intera gamma – comprese e versioni Coupé – dei modelli Cayenne: Cayenne, Cayenne S, Cayenne E-Hybrid e Cayenne Turbo, nonché Cayenne Turbo S E-Hybrid.

Stile esterno distintivo con l’Aerokit Techart

Il body-kit offre diverse opzioni di re-styling della carrozzeria. Con una vista frontale dinamica e un cofano anteriore aerodinamico, interamente realizzato in fibra di carbonio e un’estremità posteriore estremamente potente, aumenta nel complesso la personalità della sport utility di lusso.

Tra gli altri dettagli troviamo anche lo spoiler del portellone posteriore sagomato e il labbro aggiuntivo per lo spoiler sul tetto. Il design potente del paraurti posteriore incorpora un diffusore che ospita il sistema di scarico sportivo Techart con i suoi terminali di scarico in titanio e fibra di carbonio.

Non passano inosservati i cerchi personalizzati, con misure fino a 23 pollici. La nuova scritta Techart tridimensionale per la parte posteriore della Cayenne consente infine di distinguere immediatamente questo allestimento personalizzato rispetto ai modelli di serie.

Assetto ribassato

Dal punto di vista dell’assetto, invece, le nuove molle sportive aggiungono un buon tocco di sportività, sia in termini di aspetto visivo che di dinamica di guida, abbassando l’altezza da terra di 35 mm rispetto alle molle standard. In questo caso le molle sportive Techart sono disponibili per Cayenne e Cayenne S senza sospensioni pneumatiche.