Techart dedica una Porsche 911 a Kobe Bryant

È passato più di un anno e mezzo da quando Kobe Bryant è morto in un terribile incidente in elicottero, ma il mondo è lontano dal dimenticarlo. In effetti i fan di tutto il mondo continuano a dimostrare che la sua eredità è ancora intatta.

I colori dei LA Lakers

Ora TechArt ha presentato un’auto omaggio a Bryant. Basata sulla Porsche 911 Turbo S, il risultato è un’esemplare unico, una one-off speciale. Verniciata con una tinta viola, questa TechArt Turbo si ispira alla maglia LA Lakers di Kobe Bryant. Anche il volante artigianale ha ricevuto un restyling e sfoggia l’iconica combinazione viola e gialla del team di basket d’Oltreoceano. La targa recita: “Los Angeles Lakers, 4MAMBA“, un omaggio al soprannome che Bryant si è dato.

Ci sono poche informazioni sulle modifiche di questo esemplare unico, ma il post di Instagram rileva che arriveranno ulteriori informazioni sulla supercar. Generalmente TechArt è solito migliorare sia l’estetica che la meccanica delle sue auto.

Motore da 650 CV

La versione di serie della Porsche 911 Turbo S monta un motore flat-six da 3,75 litri biturbo di nuova concezione che è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione PDK a 8 rapporti che eroga 650 CV e un coppia massima di 800 Nm. Il propulsore porta l’auto a una velocità massima di 330 km/h, con un’accelerazione da zero a cento chilometri all’ora in 2,7 secondi.