Il SUV passa sopra alla Corvette all’incrocio [Video]

I guidatori incauti ci sono sempre stati, ma i moderni device hanno creato nuove e pericolose distrazioni al volante. Lo ha scoperto a sue spese il povero conducente di una Chevrolet Corvette C4, che si è visto piombare addosso una Ford Explorer, mentre stava per svoltare in una intersezione viaria poco trafficata di Glendale, città nella contea di Los Angeles, in California.

Incidente sorprendente

Il crash è stato immortalato dalla telecamera di sicurezza di una vicina abitazione. Reddit ha condiviso il video in coda al post, che permette di fare piena luce su quanto successo. Guardando le immagini, si viene colpiti da come il conducente del grosso SUV dell’Ovale Blu viva con totale indifferenza quello che sta combinando. Non si coglie, infatti, un sia pur minimo tentativo di limitare i danni. L’incidente è davvero bizzarro. Forse è uno dei più strani fra quelli passati in rassegna nel nostro blog fino ad oggi.

Tutti incolumi

Scorrendo i fotogrammi, rilanciati dai colleghi di Carscoops, si nota l’uomo al volante della Chevrolet Corvette C4 mentre si appresta a svoltare a destra in un piccolo incrocio. Dall’altra strada giunge la Ford Explorer, il cui guidatore vuole immettersi nella via dove si trova l’auto sportiva statunitense. Il tizio non si accorge nemmeno della sua presenza e la sormonta con l’imponente mezzo da lui condotto. Per fortuna nessuno si è fatto male.

La Corvette C4 ha retto bene

Ci si interroga su come sia potuta maturare una sbavatura di guida così macroscopica e sorprendente. La risposta viene dal video. Se lo guardate attentamente, noterete che l’uomo al volante del SUV sta armeggiando con il suo smartphone. E qui si torna alla riflessione iniziale e alla pessima educazione di cui diamo prova, quotidianamente, coi nostri device tecnologici. Stupisce la resistenza della Chevrolet Corvette C4, uscita con pochissimi danni “estetici” dal brutto incidente. La carrozzeria ha retto abbastanza bene. A uno sguardo superficiale, sembra che le “ferite” si siano limitate al finestrino laterale e allo specchietto retrovisore, ma penso ad operazioni di ripristino più costose di quanto si possa immaginare.