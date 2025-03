Oltre 3000 auto di lusso abbandonate ogni anno, più di 2 milioni di dollari il valore medio di ciascuna vettura, centinaia di truffe online segnalate: sono i numeri che raccontano il fenomeno delle supercar abbandonate a Dubai, dove i sogni di ricchezza si infrangono contro la dura realtà dei debiti.

Le supercar sotto la sabbia

Nei parcheggi sotterranei della città degli sceicchi, Lamborghini, Ferrari e Porsche giacciono dimenticate sotto strati di sabbia desertica. I loro proprietari, schiacciati da prestiti impossibili da ripagare, scelgono spesso la fuga dal paese per evitare conseguenze legali. Questo scenario ha dato vita a un mercato parallelo fatto di opportunisti e truffatori.

Le autorità emiratine faticano a controllare il proliferare di broker improvvisati che promettono affari d’oro. Questi sedicenti esperti utilizzano foto di vetture abbandonate per adescare potenziali acquirenti, richiedendo sostanziosi anticipi per auto che non verranno mai consegnate. Altri si fingono consulenti finanziari, proponendo improbabili operazioni di import/export destinate al fallimento. Il fenomeno delle truffe auto lusso rappresenta una vera e propria piaga per il settore.

Troppe le tuffe

Il fenomeno non è circoscritto a Dubai. Di recente, un amministratore delegato è caduto vittima di una truffa milionaria legata a una Mercedes-AMG One inesistente. L’episodio evidenzia come il settore delle Dubai auto lusso sia terreno fertile per raggiri elaborati.

Per gli appassionati che desiderano avvicinarsi al mondo delle supercar, gli esperti consigliano di rivolgersi esclusivamente a operatori certificati sul territorio o di optare per il noleggio, soluzione che permette di vivere l’emozione della guida senza rischi finanziari o legali.

Il miraggio delle supercar a prezzi stracciati continua ad attirare investitori da tutto il mondo, ma dietro promesse allettanti si nascondono spesso truffe ben orchestrate che trasformano il sogno del lusso in un costoso incubo. Per evitare problemi, è fondamentale evitare di affidarsi a un broker auto Dubai senza adeguate verifiche e garanzie.