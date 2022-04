Subaru Outback: debutta il Model Year 2022

Subaru ha approfittato della vetrina del New York Auto Show per rivelare tutti i dettagli e le informazioni del nuovo SUV fuoristrada Outback. Oltre a diverse innovazioni tecnologiche, la gamma riceve anche alcuni nuovi elementi esterni e accessori per accentuare ulteriormente il suo caratteristico design avventuroso.

Subaru Outback 2022: il restyling estetico

L’anteriore sfoggia una nuova distribuzione degli elementi, con i fendinebbia che risaltano grazie a un nuovo rivestimento in plastica nera che ne segue la silhouette, oltre a una rifinitura affilata, sempre in plastica, che fuoriesce dai fari principali e conferisce maggiore robustezza al muso della Outback. Completano il quadro i rivestimenti neri che accentuano i passaruota, le minigonne e il paraurti posteriore.

Subaru Outback 2022: novità per l’equipaggiamento di bordo

All’interno dell’abitacolo la prima novità è il software del sistema di infotainment, aggiornato con nuove funzioni. Il sistema di assistenza alla guida EyeSight aggiunge una fotocamera all’ampio campo visivo e una fotocamera monocromatica. Nelle dotazioni sono aggiunti anche l’Automatic Emergency Steering e lo specchietto interno con schermo LCD.

La nuova Outback è la prima Subaru ad adottare lo standard W3W per la ricerca di punti di navigazione attraverso i comandi vocali del sistema Starlink governato dallo schermo verticale da 11,6 pollici, che offre anche la connettività wireless per Apple Carplay e Android Auto.

Le motorizzazioni della Subaru Outback 2022

Il sistema di propulsione rimane lo stesso, composto da un motore boxer da 2,5 litri con una potenza di 182 cavalli e 238 Nm di coppia. Come alternativa c’è il motore turbo da 2,4 litri con 260 CV di potenza e 375 Nm di potenza. Per tutte il cambio è l’automatico Lineartronic CVT con simulazione di otto rapporti abbinato alla trazione integrale.