Subaru BRZ STi: i render di Avante Design

La Subaru BRZ e la sua ‘gemella diversa’ Toyota GR86 hanno ricevuto molto attenzioni dagli specialisti del settore del tuning, con numerosi kit estetici in ​​offerta. Tuttavia non c’è limite all’immaginazione di un designer e l’artista 3D indipendente Avante Design ha creato un nuovo bodykit (render) per una ipotetica Subaru BRZ STi.

Questa non è la prima volta che vediamo un rendering BRZ STi, ma la versione di Avante Design è più radicale di quella proposta, ad esempio, da X-Tomi Design nel 2020. Questa assomiglia infatti di più a un mostro da pista che a un’auto di produzione.

Subaru BRZ STi: i dettagli del render

Nella parte anteriore l’auto sportiva giapponese sfoggia un paraurti anteriore ridisegnato con enormi prese d’aria, uno splitter prominente e LED integrati. Avante Design ha anche aggiunto un cofano ventilato e inserti sui fari. L’auto è significativamente più larga di quella di serie, grazie a componenti aggiuntivi come i parafanghi anteriore e posteriore che si fondono con il resto della carrozzeria grazie all’aiuto dei longheroni laterali estesi.

Cerchi dorati pneumatici da pista

Un nuovo set di cerchi in lega Enkei RS05RR a più razze con finitura dorata sono avvolti da pneumatici Toyo. Com’era prevedibile la carrozzeria presenta una tonalità blu, in onore dell’eredità da corsa di Subaru. Nella parte posteriore il paraurti ha ulteriori prese per l’aria che mettono maggiormente l’accento sul diffusore e sui doppi tubi di scarico. Infine l’alettone posteriore è un must per qualsiasi Subaru sportiva con il badge STi.

Subaru BRZ STi: supererebbe i 300 CV?

Avante Design non ha parlato di alcun aggiornamento meccanico, ma con questo tipo di bodykit tutti si aspetterebbero un aumento di potenza. Il motore boxer da 2,4 litri aspirato di serie produce 235 CV e 250 Nm di coppia, quindi una STi dovrebbe facilmente superare i 300 CV. Al momento Subaru non sembra avere alcuna intenzione di produrre una variante della BRZ incentrata sulle prestazioni e anche se scegliessero di farlo, avrebbe un approccio sicuramente più sottile rispetto a questa elaborazione digitale.