Stellantis registra un calo dei ricavi ma conferma la guidance per il 2024

Stellantis ha annunciato una diminuzione dei ricavi netti nel terzo trimestre del 2024, attribuendola a un periodo di transizione caratterizzato da aggiornamenti dei prodotti e riduzione delle scorte. Nonostante questo calo, l’azienda ha confermato la sua guidance finanziaria per l’intero anno 2024.

Sfide del terzo trimestre e performance per Stellantis

Nel terzo trimestre del 2024, Stellantis ha registrato ricavi netti per 33 miliardi di euro, in calo del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa diminuzione è stata principalmente attribuita a:

Minori consegne: le consegne consolidate sono diminuite del 20% su base annua, attestandosi a 1.148 mila unità.

Mix sfavorevole: la composizione delle vendite ha avuto un impatto negativo sui ricavi.

Impatto dei prezzi e dei cambi: le fluttuazioni valutarie e le variazioni dei prezzi hanno contribuito al calo dei ricavi.

Il calo delle consegne è stato influenzato da diversi fattori, tra cui:

Cessata produzione di alcuni modelli: la transizione verso un nuovo portafoglio prodotti ha comportato l’interruzione della produzione di alcuni modelli.

Riduzione pianificata delle scorte in Nord America: Stellantis ha implementato una strategia per ridurre le scorte in Nord America.

Difficile contesto di mercato europeo: le condizioni di mercato in Europa hanno rappresentato una sfida per l’azienda.

Ottimismo per il futuro e nuova ondata di prodotti

Nonostante le sfide del terzo trimestre, Stellantis si mostra ottimista per il futuro, grazie a una serie di fattori positivi:

Riduzione delle scorte in Nord America in linea con gli obiettivi: Stellantis ha ridotto le scorte presso i concessionari negli Stati Uniti di oltre 80 mila unità dal 30 giugno al 30 ottobre 2024, avvicinandosi all’obiettivo di riduzione di 100 mila unità entro il 30 novembre 2024.

Stabilizzazione della quota di mercato negli Stati Uniti: L’azienda ha registrato una stabilizzazione della sua quota di mercato nel mercato statunitense.

Forte accoglienza per i nuovi prodotti: i nuovi modelli lanciati da Stellantis hanno registrato un buon successo, con oltre 50 mila ordini per la nuova Citroën C3 e circa 75 mila ordini per la nuova Peugeot 3008.

Lancio di circa 20 nuovi modelli nel 2024: l’azienda prosegue con il suo piano di lancio di nuovi prodotti, con l’obiettivo di presentare circa 20 nuovi modelli nel corso del 2024.

Tra i nuovi modelli lanciati nel terzo trimestre del 2024 figurano:

Alfa Romeo Junior: una nuova compatta che ha già raccolto oltre 10.000 ordini.

Citroën ë-C3: la versione completamente elettrica della popolare C3, con oltre 25.000 ordini.

Citroën Basalt: un SUV conveniente che combina spazio interno e stile Coupé.

Nei prossimi mesi, Stellantis lancerà anche la Dodge Charger Daytona completamente elettrica, la Jeep Wagoneer S completamente elettrica, il nuovo Ram 1500 REV completamente elettrico e il pickup Ram 1500 Ramcharger con autonomia estesa.

Focus sull’elettrificazione e la tecnologia

Stellantis sta investendo in modo significativo nell’elettrificazione e nella tecnologia, con l’obiettivo di diventare un’azienda leader nella mobilità sostenibile:

Offerta di 40 modelli BEV in Europa nel 2024: la maggior parte di questi modelli sarà costruita sulle piattaforme innovative e flessibili multi-energia di Stellantis.

Sviluppo di celle per batterie di nuova generazione: Stellantis sta collaborando con la Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica (CEA) per sviluppare celle per batterie più performanti, durature e sostenibili.

Incorporazione delle batterie allo stato solido di Factorial: entro il 2026, Stellantis prevede di utilizzare le batterie allo stato solido di Factorial in una flotta di nuovissime Dodge Charger Daytona, un passo importante verso la produzione di massa di questa tecnologia.

Conclusioni

Nonostante il calo dei ricavi nel terzo trimestre del 2024, Stellantis si trova in una posizione solida per affrontare le sfide del mercato automobilistico grazie alla sua strategia di lancio di nuovi prodotti, al suo focus sull’elettrificazione e alla sua attenzione alla creazione di valore per gli azionisti. L’azienda è fiduciosa di poter raggiungere i suoi obiettivi finanziari per l’intero anno 2024.