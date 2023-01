Carlos Tavares: Stellantis punta alla leadership delle elettriche

In occasione di una videoconferenza sul rafforzamento della partnership con Archer che punta alla produzione congiunta di veicoli elettrici, l’amministratore delegato dei Stellantis, Carlos Tavares, ha lanciato una sfida diretta al marchio riferimento delle auto elettriche a livello mondiale, Tesla. Il top manager del Gruppo ha spiegato:

Tesla, è un’azienda molto competitiva. Noi, però, abbiamo raggiunto un livello di tecnologia ed efficienza che ci pone in una dinamica forte per sfidare le altre Case automobilistiche, Tesla compresa”.

In marcia il piano strategico

L’amministratore delegato ha inoltre ricordato che il Gruppo Stellantis ha in programma di lanciare sul mercato 75 auto a batteria proprio per competere con il marchio californiano di Palo Alto.

Non si tratta di una sfida facile in un mercato dalle note problematiche e ancora non accessibile a tutti. Per affrontare queste sfide Tavares a ribadito l’esigenza primaria di abbattere i costi di produzione delle auto elettriche e di mettere in atto il piano strategico. Ha inoltre escluso, nuovamente, la possibilità di acquistare nuovi costruttori minori.

Mobilità sostenibile a 360°

E per estendere il business del Gruppo, Tavares ha anche aggiunto che ha intenzione di estendere il campo d’azione per una mobilità sostenibile a 360°.

“Uno dei valori chiave di Stellantis è l’impegno per una libertà di mobilità sostenibile. E la mobilità può essere con qualunque strumento: una bicicletta, una macchina, un velivolo o qualunque altra cosa. Siamo a favore della libertà e il nostro impegno si focalizza su qualunque strumento ad alta tecnologia che possa consentire una mobilità pulita, sicura e accessibile”.

La partnership con Archer

E per quanto riguarda la collaborazione con Archer, per la quale Stellantis investirà 150 milioni di dollari le sue parole sono state chiare: