Ssangyong Rexton: ecco la nuova generazione per il mercato italiano

Sul mercato italiano è disponibile la nuova generazione della Ssangyong Rexton, in vendita da 49.000 euro. Lunga 485 cm, larga 196 cm e alta 183 cm, senza dimenticare il passo di 287 cm, è proposta anche nella configurazione con l’abitacolo a sette posti che costa esattamente 1.500 euro in più. La gamma, invece, è declinata negli allestimenti Dream ed Icon.

Motorizzazione unica

Per la nuova Ssangyong Rexton è previsto solo il motore diesel 2.2d da 202 CV di potenza e 441 Nm di coppia massima, abbinato al cambio automatico Shift by Wire ad otto rapporti, nonché alla trazione integrale inseribile 4WD Part Time – dotata del differenziale autobloccante posteriore – con le modalità di guida 2WD a trazione posteriore, 4WD a trazione integrale e 4WD-L a marce ridotte, grazie al dispositivo Drive Mode.

Più contenuti per l’allestimento Icon

La dotazione di serie della nuova Ssangyong Rexton comprende il quadro strumenti con il display digitale da 12,3 pollici, il climatizzatore automatico bizona, i dispositivi Adaptive Cruise Control, Drive Alert Attention, Trailer Sway Control e Lane Keeping Assist System, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la doppia Smart Key a chiusura automatica, Apple Car Play e Android Auto, più gli interni in pelle Nappa di colore Ash Black, Snow Beige o Espresso Brown, i cerchi in lega cromati da 20 pollici di diametro, il sistema Wireless Charger, il display touch screen centrale da 9,2 pollici con il navigatore satellitare integrato, il dispositivo All View Monitor e il portellone posteriore elettrico per l’allestimento Icon.