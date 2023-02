Spoticar, identità e strategia

Il mercato dell’auto usata è in forte crescita, la richiesta è in aumento e i potenziali clienti che decidono di acquistare un’automobile usata sono sempre più critici e attenti, ma orientarsi e decidere tra milioni di auto usate non è sempre facile. È su questo scenario che recita un ruolo da protagonista Spoticar, il brand globale di Stellantis per i veicoli usati.

Spoticar, cosa fa

In Italia Spoticar offre online oltre 11.800 veicoli, tra auto e veicoli commerciali, e dispone di una rete di 236 showrooma su tutto il territorio nazionale; in Europa invece è presente in 11 Paesi con 2.200 showroom. I risultati fanno sorridere gli uomini di Spoticar: nel 2022 ha venduto oltre 600.000 veicoli e detiene un primato, quello di essere il Brand di un Costruttore con il più alto numero di annunci online in Europa. Ma quale è l’attività sul campo dei concessionari Spoticar? Personale specializzato certifica il chilometraggio di ogni singolo veicolo dopo averlo sottoposto fino a 100 punti di controllo che riguardano la sfera della sicurezza, dei componenti meccani, della carrozzeria e dei valori che riguradano le emissioni. Una volta individuato il veicolo di interesse, Spoticar offre la possibilità di provarlo prima della consegna. Infine, con la formula “soddisfatto o rimborsato” il brand offre anche la possibilità di rimborsare o sostituire la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, dopo l’opportuna verifica sulle condizioni della vettura.

Spoticar, risultati 2022 e previsioni 2023

Giuseppe Di Mauro, Direttore Pre Owned Stellantis in Italia, ha commenato così le performance di Spoticar dello scorso anno: “il mercato second hand e i servizi collegati, si confermano strategici per Stellantis. Se fino a ieri un veicolo usato era un prodotto da “piazzare”, oggi è diventato funzionale anche alle vendite del nuovo, per Stellantis e per la rete dei concessionari. Abbiamo chiuso il 2022 in modo molto soddisfacente con una crescita rispetto all’anno precedente del 28% nonostante il mercato complessivo, di oltre 2 milioni e 725 mila veicoli, abbia avuto un calo del 10% rispetto al 2021. Per il 2023, prevediamo per Spoticar una ulteriore crescita di vendite intorno al 50%”. Secondo una recente ricerca nazionale, il 62% dei clienti che si approccia all’acquisto di una vettura usata, impiega poco meno di un mese per deciderne l’acquisto. Il 93% delle ricerche sono online, dove a recitare un ruolo da protagonista sono i video che risultano per l’86% determinanti nella decisione, ma le concessionarie restano il luogo principale di chiusura dell’acquisto. A tal proposito Roberto Pastore, Marketing Manager di Spoticar Italia, spiega il lavoro minuzioso di controllo dell’auto, la cui garanzia può arrivare fino a 48 mesi, e di consulenza al cliente: “come Spoticar abbiamo un compito preciso. Accompagnare il cliente nella scelta della vettura più adatta per ogni singola esigenza, sia privata che professionale, sia che si tratti di un’auto o di un veicolo commerciale. Il punto di forza del brand non è solo quello di fornire un servizio di selezione, controllo e garanzia per ogni vettura ma anche quello di proporre finanziamenti con piani di acquisto personalizzabili”.