SP Automotive Chaos: debutta la prima ultracar da oltre 3000 CV

La factory Spyros Panopoulos Automotive con sede ad Atene, in Grecia, ha lanciato sul mercato il suo primo ed incredibile modello battezzato Chaos e definito dallo stesso costruttore greco la prima ultracar al mondo. SP Automotive ha fatto alcune affermazioni audaci sulla sua strabiliante auto ad altissime prestazioni, infatti la vettura punta a battere una serie di record dedicati ad auto di serie, tra cui il giro più veloce al Nurburgring, la velocità massima più alta e il record sul 1/4 di miglio più veloce.

Potenze fino a oltre 3.000 CV

Osservando sul sito ufficiale della SP Automotive, scopriamo che la Chaos viene proposta in due potentissime varianti: la prima in grado di sviluppare oltre 2.000 CV, mentre la top di gamma supera il muro dei 3.000 CV. Entrambe le versioni risultano spinte da un V10 biturbo da 4,0 litri che eroga potenza e coppia sulla trazione integrale tramite una trasmissione a doppia frizione, dotata di sette o otto rapporti. Il motore è progettato e sviluppato internamente e risulta dotato di blocco motore in alluminio billet e in lega di magnesio stampato in 3D, pistoni e bielle stampati in titanio 3D, albero a camme stampato in 3D, valvole in titanio o Inconel, oltre a una coppia di turbocompressori in fibra di carbonio, titanio, magnesio e composti ceramici.

Earth Version

Come anticipato in precedenza, la gamma si apre con la cosiddetta “Earth Version” (versione terra) in grado di sviluppare 2.077 CV e 1.389 Nm di coppia, con un limitatore di giri che raggiunge quota “10.000-11.000 giri/min“. Questa variante accelera da 0-100 km/h in 1,9 secondi dichiarati e da 0 a 300 km/h in 7,9 secondi, mentre il 1/4 di miglio viene raggiunto in 8,1 secondi.

Zero Gravity

Al top di gamma troviamo invece la “Zero Gravity” (gravità sero) da 3.107 CV e la straripante coppia di 1.984 Nm. Questi numeri permettono alla “Ultracar” greca di accelerare da 0 a 100 km/h in 1,55 secondi, , da 100 a 200 km/h in 1,7 secondi, da 0 a 300 km/h in 7,1 secondi, mentre il tempo dichiarato sul 1/4 di miglio è uno sconvolgente 7,5 secondi. Se quest’ultimo tempo fosse dimostrato, la vettura sarebbe di oltre un secondo più veloce della Rimac Nevera 100% elettrica (8,58 secondi) che è l’attuale detentrice del record. La velocità massima dichiarata dovrebbe superare addirittura i 500 km/h, cosa che renderebbe questo bolide su ruote più veloce della SSC Tuatara (455,3 km/h) e della Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490.484 chilometri orari).

Design ispirato alle F1

La Chaos sfoggia un design ispirato alle monoposto di F1, inoltre il team della SP Automotive ha fatto un ampio uso della stampa 3D e di materiali esotici, ottenendo così un look selvaggio e particolarmente aggressivo. Discutibile l’altezza da terra estremamente limitata e il lungo sbalzo anteriore. L’effetto scenico viene completato dagli esclusivi cerchi in lega da 21 e 22 pollici e dai vistosi quattro scarichi, anch’essi stampati in 3D. LE dimensioni decisamente abbondanti sono le seguenti: lunghezza di 5.053 mm, larghezza di 2.068 mm, altezza di 1.121 mm e un passo di 2.854 mm. La versione Earth ferma l’ago della bilancia sui 1.388 kg, mentre la più potente Zero Gravity è ancora più leggera con i suoi 1.272 kg a secco.

Materiali esotici e stampa 3D

Il telaio monoscocca è realizzato in Zylon (Polimeri termoindurenti), mentre il 78% del corpo vettura è stampato in 3D tramite il cosiddetto processo di processo “anadiaplasi”, mentre per il resto vengono usate leghe di titanio e magnesio e parti del corpo in fibra di carbonio o Kevlar. Le sospensioni sono a doppio braccio oscillante completamente indipendenti in titanio o magnesio. In termini di frenata, entrambe le varianti hanno dischi ventilati e forati in carboceramica da 482 mm all’anteriore e 442 mm al posteriore, con pinze freno stampate in 3D e mozzi rotore in Titanio o Magnesium Matrix composito.

Cabina futuristica a due posti con realtà aumentata all’interno, la plancia ha un aspetto minimale ma anche abbastanza futuristico con un volante in stile giogo con touchscreen integrato, un altro ampio touch screen davanti al passeggero, solo pochi comandi fisici sulla consolle centrale e un display heads-up. L’azienda ha utilizzato fibra di carbonio, zylon, titanio, magnesio e Alcantara per praticamente ogni singolo componente degli interni. SP Automotive parla di realtà aumentata, occhiali VR, funzionalità 5G, riconoscimento delle impronte digitali, comandi vocali e telecamere di riconoscimento facciale che leggono le espressioni facciali del conducente al fine di adattare le caratteristiche di guida dei veicoli in base al loro umore e alle loro capacità.

20 esemplari per ogni continente

La SP Automotive ha deciso di produrre un numero molto limitato di Chaos: si parla di 20 esemplari per ogni continente, inoltre le vetture verranno distribuite in esclusiva dalla celebre Casa d’aste Sotheby’s. La prima unità sembra essere già stata venduta e verrà consegnata all’inizio del prossimo anno. Il prezzo della Chaos partirà da circa 5,5 milioni di euro variante base da 2.000 CV e raggiungerà i 12,4 milioni di euro per il modello completo da 3.000 CV. La SP Automotive fornirà un esemplare della vettura al programma televisivo Top Gear della BBC per la sua prima recensione indipendente, mentre le prove per i record di velocità verranno effettuati tra il 2022 e il 2023.