Sorpasso azzardato allo svincolo: perde il controllo e si schianta [Video]

Una Fiat 500 è la protagonista di un preoccupante incidente andato in scena nei pressi di Swanley, una cittadina della contea di Kent, nel Regno Unito. Il tizio al volante della simpatica utilitaria italiana si è concesso qualche licenza di guida non proprio opportuna quando si viaggia su una strada aperta al pubblico.

All’altezza di uno svincolo ha effettuato, infatti, una manovra ardita, all’ultimo minuto, chiudendo quasi la porta in faccia all’automobilista sul cui veicolo è posizionata la dashcam. Questo ha suscitato un comprensibile disappunto, ma la cosa più ansiogena è ciò che si è verificato subito dopo, quando per la dissennata manovra la Fiat 500 gli è sfuggita di controllo.

La piccola auto italiana, inizialmente, ha fatto la barba a un guard-rail, poi si è girata su se stessa, per fiondarsi contro la barriera di protezione sul lato opposto e finire col muso contromano nella corsia sinistra. Speriamo che nessuno si sia fatto male. Purtroppo non si hanno notizie su questo fronte, ma lo stato in cui versa l’auto dopo il crash lascia ben sperare. Anche se il video non è recentissimo, serve a riflettere su certi comportamenti stradali quantomeno inopportuni. Voi che ne pensate?