Smart: la prima immagine del piccolo SUV

Per il Salone di Monaco in programma a settembre Smart ha in serbo una grande novità: il suo primo SUV elettrico. In anticipo sull’unveiling successivo all’estate il marchio delle city car a zero emissioni ha svelato una prima immagine ufficiale. Ancora non se ne conosce il nome e quello della kermesse tedesca sarà ancora un prototipo.

L’arrivo sul mercato del modello di serie è previsto nel corso del 2022 e sfrutterà la piattaforma modulare SEA (la stessa della Volvo XC20) creata da Geely, il gigante cinese ora proprietario del brand.

In questo primo tesser la si vede dall’alto e si mostra subito con proporzioni più generose rispetto agli altri modelli Smart attualmente sul mercato. Secondo le indiscrezioni dovrebbe infatti superare i 4 metri di lunghezza.

Il tetto ripreso nell’immagine sfoggia una cornice oro opaco (Ring of Light) su una superficie nera, a contrasto ovviamente con la carrozzeria. Si fanno notare, inoltre, il frontale e il posteriore dominati da lunghi gruppi ottici a Led.

Per ulteriori informazioni e specifiche tecniche bisognerà attendere ancora qualche settimana.