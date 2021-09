Sfida la Tesla con la Camaro, ma va a sbattere [Video]

Il karma ha punito in modo istantaneo il conducente di una Chevrolet Camaro che, con atteggiamento arrogante, ha lanciato un guanto di sfida al guidatore di una Tesla. Quest’ultimo non ha accolto l’invito, perché rispettoso delle norme del codice della strada e perché desideroso di stare tranquillo, senza alcuna voglia di confrontarsi con la disdicevole esuberanza dell’altro. Da qui l’invito fatto all’aggressivo tizio di lasciare in pace lui e i suoi passeggeri.

La scena è stata ripresa dagli occupanti dell’auto elettrica di Paolo Alto. A un certo punto si vede l’uomo al volante della Chevrolet Camaro darci dentro con l’acceleratore, in una prova di forza che finisce male per lui. La sua muscle car, infatti, perde aderenza, tocca il marciapiede sul lato sinistro e viene scaraventata sul lato opposto della carreggiata.

Nessun veicolo in transito è stato colpito, ma poteva andare davvero male. I danni hanno riguardato solo la Chevrolet Camaro e le infrastrutture viarie, risparmiando per fortuna le persone, compreso il driver della sportiva statunitense. Del resto, il karma non voleva liquidarlo, ma dargli una lezione di vita. Spero che in futuro non ripeta più simili bravate. A voi le immagini offerte dal video.