Scuolabus con V8 Hellcat da oltre 700 CV: si può comprare all’asta

Gli americani sono noti per le loro esagerazioni e stravaganze, specie se parliamo di veicoli a motore, ma questo volta dagli USA arriva una notizia a dir poco incredibile. Un esemplare di Dodge Power Wagon del ’46, ovvero i tipici scuolabus di colore giallo che siamo abituati a vedere nei film e telefilm americani, è stato protagonista di una sensazionale elaborazione ad opera Alan Vanevenhoven della città di Kaukana, situata nello Stato del Wisconsin (USA).

Il “pacioso” scuolabus è stato trasformato da Alan in un vero e proprio dragster: il preparatore americano ha infatti installato sotto il cofano un poderoso V8 HEMI Supercharged 6.2 da oltre 700 CV di potenza “preso in prestito” dalla Dodge Challenger SRT Hellcat, una delle muscle car più potenti. Le altre modifiche di rilievo si sono concentrate sull’adozione di una nuova trasmissione automatica overdrive 46RH, e sull’aggiunta di freni a disco ultrapotenti, di un servosterzo e infine di un sistema di scarico sportivo realizzato in acciaio inox.

Svelato in anteprima sotto i riflettori del SEMA 2019, questo Scuolabus V8 è stato anche uno dei protagonisti del film Mayberry Man. Ora però, questo speciale “Muscle scuolabus” sarà messo in vendita all’asta da Mecum Auctions ad un prezzo stimato di circa 150mila dollari.