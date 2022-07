Come non rimanere sconvolti nel vedere le foto della Rolls-Royce Phantom 6×6? La berlina inglese, rappresentante per eccellenza dell’eleganza motoristica britannica, è stata a dir poco stravolta. L’autore della trasformazione è un tuner del Lussemburgo, Danton Arts Kustoms, che ha ripreso l’idea partendo da uno dei veicoli apparsi nel film Mad Max.

Rolls-Royce Phantom 6×6: il motore è quello di serie

L’estetica della Rolls-Royce Phantom 6×6 lascerebbe pensare che sotto il cofano ci sia un motore ipervitaminizzato, ma non è così. Infatti, è stato mantenuto il V12 da 6,7 litri della vettura originale, realizzata nel 2004, dalla potenza di 453 CV. Comunque, si tratta di una cavalleria di tutto rispetto.

Rolls-Royce Phantom 6×6: look discutibile

L’estetica invece è mostruosa, nel senso che la Rolls-Royce Phantom 6×6 ha cattiveria da vendere. Merito delle ruote da ben 24 pollici, dei passaruota bombati e realizzati in alluminio, e delle luci gialle. Non manca una barra di luci a LED, sempre gialle, sul tetto. Davanti spicca il bull-bar, mentre la calandra è nera opaca, come la carrozzeria, e abbandona le tipiche cromature del Brand. Rimane in bella visto lo Spirit of Ecstasy che domina il cofano anteriore. L’abitacolo è più sobrio, con aggiunte di nuovi pellami sui sedili e di dettagli in pelle di coccodrillo.

Prende in prestito il retrotreno di una BMW Serie 7

La Rolls-Royce 6×6, per avere la trazione sulle 6 ruote e l’asse aggiuntivo stesso, ha preso in prestito il retrotreno di una BMW Serie 7 del 2005. L’idea però, a quanto pare, secondo i rumors, non ha reso felici i vertici della Rolls-Royce che, alla stregua di Ferrari, non amano le trasformazioni dei loro modelli. Comunque, non è la prima volta che una Rolls venga modificata pesantemente, e non sarà l’ultima, considerato che il mondo dell’automotive di lusso è pieno di personaggi eccentrici che vogliono auto uniche.