Rolls-Royce Cullinan: con Delta4x4 diventa un camper di lusso

Avere un SUV di lusso significa, almeno in teoria, poter godere di un’auto molto versatile, capace di avventurarsi anche fuori dall’asfalto.

Tuttavia, sebbene le immagini iniziali di questo modello possano suggerire prestazioni fuoristrada di alto livello, la Rolls-Royce Cullinan non di certo è il tipo di auto che si guiderebbe su un tratto di terra battuta, sia per il suo prezzo elevato che per l’altezza da terra.

Un tuner si è però dimostrato capace di trasformare anche il mezzo meno atteso in una belva fuoristrada. Si tratta di Delta4x4, azienda che ha mostrato questo kit fuoristrada per la Rolls-Royce Cullinan che, oltre a sollevare la sua carrozzeria, la rende molto più lussuosa dei soliti camper 4×4.

Un soggiorno lussuoso per qualsiasi terreno

Il cambiamento più evidente che vediamo è proprio la sua maggiore altezza da terra. La Cullinan ora sfoggia un kit di sollevamento che aggiunge 8 cm di spazio tra la carrozzeria e il suolo, accompagnato da ruote molto più adatte alla guida fuoristrada, con cerchi da 20 pollici e pneumatici fuoristrada Mickey Thompson Baja Boss X.

Accessori per l’outdoor

Ma i miglioramenti non arrivano solo nella parte dinamica, ma anche per gli accessori. Perché questa Cullinan ha anche un robusto paraurti fuoristrada con luci ausiliarie, boccaglio, protezione sottoscocca e, soprattutto, una struttura sul tetto che sostiene una tenda pieghevole e accessibile grazie a delle scalette.

Tutto questo kit completo ha quasi il prezzo di un Cullinan, circa 163.000 dollari, che vanno aggiunti ai 280.000 euro, di base, che costa il SUV Rolls.