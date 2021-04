Rolls-Royce Cullinan Recreation Module: personalizzazioni per ogni esigenza

I costruttori di automobili più elitari propongono alla loro esigente e facoltosa clientela livelli di personalizzazioni sempre più spinti e a volte anche stravaganti, con l’obiettivo di offrire modelli esclusivi e unici nel proprio genere. Nel corso degli anni si sono moltiplicati i reparti dedicati a questo tipo di personalizzazioni, come ad esempio la divisione “Tailor Made” di Ferrari, “Ad Personam” di Lamborghini e “Mulliner” di Bentley, solo per citare alcuni dei più celebri. Quando si parla di personalizzazioni di altissimo livello non può ovviamente mancare un nobile marchio come Rolls-Royce che ha recentemente svelato alcune novità di questo genere per il suo opulento SUV Cullinan.

Recreation Module per ogni esigenza

Stiamo parlando del “Recreation Module”, ovvero uno speciale kit per la Rolls Royce Cullinan dedicato agli amanti della vita “open air”. Se vi piacciono i pic-nic o in genere le scampagnate, il vano bagagli della vostra Cullinan può offrirvi ogni tipo di comodità e di lusso per questo genere di attività ricreative. I proprietari del lussuoso veicolo con passaporto inglese da oggi avranno infatti la possibilità di personalizzare il compartimento a scomparsa nel fondo del bagagliaio della vettura con modulo specifico, scelto tra i numerosi disponibili.

Moduli intercambiabili

Lo spazio di 48 litri integrato nel bagagliaio può infatti ospitare varie soluzioni, come ad esempio quella dedicata ai pic-nic che include bicchieri di cristallo firmati Rolls-Royce, taglieri e posate da barbecue. Non manca il modulo equipaggiato con due sedioline a scomparsa, realizzate in fibra di carbonio, alluminio spazzolato e pelle. Gli amanti della tecnologia possono invece optare per un kit dotato di drone, iPad e PC. Questi sono solo alcuni degli esempi di personalizzazione proposti dai Recreation Module che possono anche essere sostituiti a seconda delle esigenze del momento.