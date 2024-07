La Presidenza della Repubblica francese ha selezionato come auto ufficiale l’ultima creazione del segmento D della Renault, la sofisticata e tecnologica Renault Rafale. Questo modello incarna l’eccellenza ingegneristica della casa automobilistica francese, con un design all’avanguardia sviluppato dal team del centro di design Renault di Guyancourt, sotto la direzione di Gilles Vidal.

Il 14 luglio 2024, in occasione della tradizionale parata militare, il Presidente della Repubblica francese ha fatto il suo ingresso trionfale a bordo della Renault Rafale, percorrendo il tragitto dall’Eliseo ad Avenue de Friedland. Questo veicolo esclusivo è stato appositamente modificato per soddisfare le esigenze della funzione presidenziale, offrendo un mix di tecnologia avanzata e prestazioni eccellenti.

Il modello destinato al Presidente si distingue per una serie di caratteristiche uniche: la carrozzeria in tinta “Blu Sommit“, una calandra decorata con la bandiera francese dai toni sfumati, portabandiera rimovibili, badge blu, bianchi e rossi sulle porte anteriori, e cerchi specifici da 20 pollici. La Renault Rafale rappresenta il ritorno del marchio nel garage presidenziale, segnando una nuova era di innovazione e stile.

La storia della Presidenza della Repubblica francese è strettamente legata al mondo dell’automobile. Da oltre un secolo, le auto ufficiali utilizzate dai Presidenti francesi hanno svolto un ruolo cruciale nei loro spostamenti. Renault ha sempre avuto un posto di rilievo in questo contesto. Nel 1920, la Presidenza francese ha adottato per la prima volta una Renault, la 40 CV, che è rimasta in servizio fino al 1928 e utilizzata da Presidenti come Paul Deschanel, Alexandre Millerand e Gaston Doumergue. Questo veicolo ha segnato l’inizio dell’era automobilistica presidenziale, diventando il punto di riferimento per i modelli di lusso dell’epoca.

Da allora, ben 12 Presidenti della Repubblica francese hanno scelto Renault per i loro spostamenti ufficiali. L’ultima auto della lunga serie è stata la Renault Espace V, utilizzata dall’Eliseo fino al 2016. Ora, con la Rafale, Renault continua questa tradizione, offrendo un veicolo che combina eleganza, innovazione e una visione futuristica del design automobilistico.