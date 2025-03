Reinterpretare il passato con uno sguardo al futuro: questa è la strategia di Renault per riportare in vita i suoi modelli più iconici, rivisitandoli in chiave moderna e puntando sulla mobilità elettrica senza sacrificare l’anima sportiva che ha sempre caratterizzato le sue auto più amate.

Guardare a ieri

“Se si aspetta troppo, la gente si dimentica dei modelli storici. Allo stesso tempo, se si è troppo in anticipo, magari non si è abbastanza cool”, spiega Laurens van den Acker, responsabile del design del Gruppo Renault, sottolineando l’importanza del giusto tempismo nel riproporre veicoli storici al pubblico contemporaneo.

Dopo il successo della Renault 5 Turbo 3E, la casa automobilistica francese sta valutando il rilancio di altri modelli leggendari come la Clio V6 e la Sport Spider. Questi veicoli manterranno il loro spirito sportivo con trazione posteriore, ma saranno sviluppati sulla nuova piattaforma elettrica in alluminio, seguendo l’esempio della già reinterpretata Alpine A110.

La sinergia tra designer e ingegneri è cruciale per il successo di questo ambizioso progetto. “Un tempo designer e ingegneri erano nemici giurati, oggi invece lavorano insieme come mai prima d’ora e questa è la strada da percorrere”, evidenzia van den Acker, sottolineando come questa collaborazione sia essenziale per creare veicoli non solo esteticamente accattivanti ma anche tecnologicamente avanzati.

Il successo delle linee retrò

Il recente lancio della Renault 4 E-Tech sul mercato italiano è già un esempio concreto di questa filosofia di design che guarda al passato per reinventare il futuro. Con questa strategia di retro revival, Renault si posiziona come leader nella reinterpretazione di auto d’epoca in chiave moderna, pronta a conquistare sia gli appassionati di auto classiche sia i nuovi consumatori attenti alla sostenibilità.

I prossimi anni saranno decisivi per comprendere se questa visione riuscirà a imporsi sul mercato globale, ridefinendo il concetto stesso di auto iconica per le nuove generazioni di automobilisti.