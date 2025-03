Da 29.900 a 36.900 euro per rivoluzionare il mercato elettrico reinterpretando un’icona del passato in chiave moderna. La nuova Renault 4 E-Tech Electric, presentata al Salone di Parigi 2024, si prepara a debuttare nelle concessionarie italiane nel 2025, unendo il fascino del design storico alle tecnologie più avanzate della mobilità sostenibile.

Dopo la R5 adesso è il turno della Renault 4

Questo crossover elettrico francese si distingue per le sue dimensioni equilibrate: con una lunghezza di 4,14 metri, offre un abitacolo spazioso e un bagagliaio da 420 litri. Basata sulla piattaforma innovativa AmpR Small, la stessa utilizzata per la Renault 5 elettrica, garantisce efficienza e prestazioni di alto livello.

L’offerta tecnologica include due configurazioni di potenza. La versione base è equipaggiata con un motore da 120 CV e una batteria da 40 kWh, che assicura un’autonomia Renault 4 di 308 km. Per chi desidera maggiori prestazioni, è disponibile una variante da 150 CV con batteria da 52 kWh, capace di percorrere fino a 409 km con una singola ricarica.

Tre livelli di allestimento

La gamma si sviluppa su tre livelli di allestimento – Evolution, Techno e Iconic – che offrono dotazioni crescenti in termini di comfort e tecnologia. Inoltre, il sistema V2L aumenta la versatilità, consentendo di utilizzare l’auto come fonte di energia per dispositivi esterni.

Per facilitare l’acquisto, Renault propone formule finanziarie interessanti. Ad esempio, la versione base Evolution è disponibile con un finanziamento che prevede un anticipo di 8.340 euro e rate mensili di 179,98 euro per 36 mesi, rendendo l’elettrico più accessibile a un pubblico ampio.

Questa nuova proposta rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, promettendo di diventare un punto di riferimento nel segmento dei crossover elettrici, dove stile, sostenibilità e praticità si fondono in un’unica offerta convincente. Con i suoi prezzi Renault 4 competitivi e le sue caratteristiche, è pronta a conquistare il mercato.