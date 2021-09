Renault Mégane E-Tech: pronta al debutto la nuova elettrica francese

Il 7 settembre il Salone dell’automobile di Monaco apre le sue porte. Alla prima edizione della kermesse tedesca vedremo anteprime mondiali come la nuova Kia Sportage, la Dacia Jogger o la Subaru Solterra. Tra gli unveiling più interessanti ci sarà anche la nuova Renault Mégane E-Tech, già anticipata con alcuni prototipi dal marchio francese e che oggi possiamo apprezzare ancora con la carrozzeria mimetizzata.

Molto aerodinamico, il modello di serie – che dovrà vedersela direttamente con la Volkswagen ID – si distinguerà per la sua silhouette sportiva, semi-coupé, con un tetto spiovente e un carattere sportivo.

Nuova piattaforma CMF-EV

Con il lancio previsto per l’inizio del 2022, la nuova Renault Mégane E-Tech è sviluppata sulla nuova piattaforma CMF-EV dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e condivide molti componenti con l’imminente Nissan Ariya. Dovrebbe misurare circa 4,30 metri in lunghezza.

Sebbene al momento non ci siano molte immagini degli interni, sappiamo che la nuova Renault Mégane E-Tech potrà vantare una elevato livello di digitalizzazione, sia per la strumentazione che per il sistema di infotainment.

Renault Mégane E-Tech 2022: potenza e autonomia elettrica

Il nuovo SUV elettrico di Renault avrà un motore anteriore da 160 kW, equivalenti a circa 217 CV, e ospiterà una batteria da 60 kWh di capacità. Poco dopo è previsto un ampliamento della gamma, con nuove versioni di batterie da 40 e 87 kWh.

Con questo impianto elettrico, la nuova Renault Mégane E-Tech promette un’autonomia al 100% elettrica di 450 chilometri, secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP. Questo nuovo modello segnerà un altro passo nella strategia di elettrificazione del marchio, completando una gamma che include la Renault Twingo E-Tech e la Zoe, come modelli 100% elettrici.