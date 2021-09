Renault Clio Cup: al Red Bull Ring Jurado si aggiudica la Gara 2

Lo scorso fine settimana la Renault Clio Cup ha fatto tappa al Red Bull Ring in Austria. La giornata di Sabato ha visto il dominio di Felice Jelmini, vincitore e al comando durante tutta la gara, davanti a David Pouget e a Marc Guillot.

Gara 2, Jurado in testa al secondo round

Anthony Jurado è stato invece il protagonista della domenica conquistando il primo posto nelle qualifiche della mattina, davanti a Felice Jelmini, Marc Guillot e David Pouget. In Gara 2, dopo una partenza ‘tranquilla’, a 11 minuti dall’inizio, Jelmini iniziava a dar battaglia sorpassando Jurado e passando al comando del gruppo (36 vetture in totale).

Per tutto il resto della gara, in testa, i primi 4 piloti hanno dato spettacolo a suon di sorpassi, con Jurado che recuperava la posizione di leader approfittando di un’incertezza di Jelmini alla staccata finale del rettilineo del via.

A pochi minuti dalla fine della gara Andrea Argenti esce di pista a causa di un contatto e la Safety Car rimette ordine guidando il gruppo per diversi minuti. L’auto di sicurezza rimarrà in pista fino al giro finale lasciando spazio alla vittoria di Jurado davanti a Pouget, Jelmini e Guillot.

Clio Cup Press League

Ottima anche la gara del nostro Direttore Gaetano Cesarano al volante della Clio Cup 333 con le insegne di Autoblog.it e Motori.it. La prova è valida per la categoria Press League riservata ai giornalisti italiani.

La prossima tappa della Renault Clio Cup si correrà il week-end dal 17 al 19 settembre a Valencia, in Spagna.