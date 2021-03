Range Rover Extreme by Chieftain: svelato il restomod da 700 CV

Nell’ormai lontano 1970, la prima generazione della Range Rover portò un’incredibile ventata di freschezza nel mondo degli off-road. Questo perché si presentava come una vettura inarrestabile sui percorsi fuoristrada, ma che nello stesso tempo riusciva ad offrire un abitacolo estremamente spazioso, finiture curate e un confort senza precedenti. Nel corso degli anni, la Range ha perso un po’ del suo fascino originale, soprattutto per andare incontro alle esigenze della clientela. Però, grazie al preparatore Chieftain, i più nostalgici (e facoltosi) potranno nuovamente godersi questo mito degli anni ’70, in una rivisitazione a dir poco estrema.

Il fuoristrada britannico con sole tre portiere è stato completamente rimesso a nuovo, infatti è stato dotato di un telaio su misura, abbinato a sospensioni di tipo indipendente. Ma a lasciare a bocca aperta ci pensa quell’oggetto nascosto sotto il cofano anteriore: stiamo parlando di un inedito e poderoso V8 6.2 litri di origine General Motors in grado di sviluppare la bellezza di 700 CV sulla trazione integrale. Il propulsore risulta abbinato ad un cambio automatico a otto rapporti, mentre per i freni si è optato per un impianto firmato AP.

Visto i contenuti, il costo di questo restomod non poteva certo essere economico, infatti si parla di un prezzo di ben 200mila dollari per portarsi a casa questo mostro di potenza dall’irresistibile fascino vintage.