Un nuovo quadriciclo elettrico cinese si prepara a conquistare il mercato italiano, in un momento in cui le tradizionali citycar perdono terreno. La Baw1, con i suoi 3,16 metri di lunghezza e un’autonomia fino a 220 chilometri, si propone come un’alternativa moderna e tecnologica nel fiorente segmento dei quadricicli, che nel 2024 ha registrato oltre 21.000 immatricolazioni nel nostro paese.

Quadriciclo elettrico da 20 CV

Questa microcar elettrica si distingue per caratteristiche innovative, tra cui un motore posteriore da 20 CV che le consente di raggiungere i 90 km/h. Gli interni sorprendono per il design tecnologico, con una plancia dominata da due schermi da 10,25 pollici e dotazioni di sicurezza come ABS, airbag e radar di parcheggio a 360 gradi.

L’offerta commerciale prevede due configurazioni: la versione biposto a 14.350 euro e quella quadriposto a 15.350 euro. Per chi desidera maggiore autonomia, è disponibile la batteria long range, che con un supplemento di 1.200 euro estende la percorrenza da 170 a 220 chilometri. La garanzia standard è di tre anni o 100.000 km, mentre per la batteria si arriva a otto anni o 120.000 km.

Dimensioni ultra compatte

Nonostante le dimensioni compatte, con una larghezza di poco inferiore al metro e mezzo, la Baw1 offre un’esperienza di guida confortevole in città. Il peso contenuto sotto i 750 kg la rende agile nel traffico urbano, mentre le sospensioni, pur semplici, garantiscono un buon assorbimento delle asperità stradali. Il motore elettrico assicura inoltre una marcia silenziosa e fluida.

Gli interni sono progettati per ospitare comodamente due adulti davanti e, nella versione a quattro posti, due bambini sul divano posteriore. Sebbene la rete di vendita sia ancora in fase di sviluppo, informazioni dettagliate sono disponibili sul sito bawauto.it.

Con queste caratteristiche, il quadriciclo elettrico cinese si presenta come una valida alternativa per la mobilità urbana, rispondendo alla crescente domanda di veicoli compatti ed ecologici in un mercato dove le citycar tradizionali stanno progressivamente scomparendo.