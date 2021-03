Project Sandbox by Marc Gemballa: omaggio alla Porsche 959 da rally

Marc Philipp Gemballa – figlio di Uwe Gemballa, fondatore della celebre factory di tuning – è pronto a svelare il primo progetto frutto del suo nuovo brand specializzato in elaborazioni estreme. Battezzata con il nome di “Project Sandbox” e basata sulla Porsche 992 Turbo S, questa speciale creazione vuole essere un omaggio alle linee della mitica Porsche 959 e nello stesso tempo vanterà particolari doti off-road.

Al momento la vettura è stata anticipata da alcune immagini diramate in rete e l’unica cosa certa è che verrà realizzata in una prima tiratura limitata di soli 10 esemplari che potrebbero essere affiancate in un secondo momento da altre 30 unità. Esteticamente si distinguerà per un enorme ala aerodinamica posteriore che richiama la Porsche 959 che conquistò la Parigi-Dakar del 1986.

Dal punto di vista meccanico, questa speciale 992 da rally sfrutta una meccanica sviluppata da RUF e utilizza il sei cilindri 3.8 litri biturbo della 911 Turbo S, portato fino a quota 750 CV e 930 Nm di coppia massima. Altre informazioni, come ad esempio il prezzo di listino, al momento risultano strettamente riservate, ma senza ombra di dubbio parliamo di cifre alla portata di pochi e ricchissimi collezionisti.