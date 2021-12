Project MAYBACH: una showcar elettrica in omaggio a Virgil Abloh

Mercedes piange la scomparsa del suo partner e collaboratore Virgil Abloh, stringendosi intorno alla sua famiglia e ai collaboratori del noto architetto, artista e direttore creativo. Per omaggiare Abloh, la Casa della Stella a tre punte ha deciso di svelare al pubblico la Project MAYBACH, futuristica showcar 100% elettrica realizzata da Abloh, in collaborazione con Gorden Wagener.

Ispirata alla vita all’aperto

Questa Show car targata Mercedes-Maybach è una nuova interpretazione del lusso su quattro ruote ispirato alla vita all’aperto, ricontestualizzando un marchio tradizionalmente urbano all’interno di un contesto decisamente off-road. La vettura si presenta infatti come una coupé off-road a due posti a trazione elettrica che combina generose proporzioni da Gran Turismo con ruote di dimensioni importanti per la guida fuoristrada, il tutto esaltato da elementi distintivi del brand.

Visione responsabile del design futuro

La chiave sia per Abloh che per Wagener si concentra in una visione responsabile del design futuro. I due designer hanno potuto sbizzarrire la loro creatività, perché non vincolati dai requisiti di produzione. Per questo sono riusciti ad immaginare come potrebbe essere la guida elettrica del futuro, sviluppando anche soluzioni innovative come ad esempio l’uso di celle fotovoltaiche che incrementano l’autonomia, posizionate sotto la superficie trasparente del cofano anteriore della showcar.

Al Rubell Museum dall’1 al 2 dicembre

La Project MAYBACH sarà esposta al Rubell Museum dall’1 al 2 dicembre, con accesso riservato esclusivamente agli studenti di scuole di design locali dalle 11:30 alle 12:30 del 1 dicembre.