Prezzo carburanti, taglio alle accise fino all’8 luglio

Il taglio alle accise sui carburanti è stato confermato e prorogato. Lo ha deciso, nel pomeriggio di lunedì 2 maggio, il Consiglio dei ministri in ordine al “Decreto Aiuti”. Nel dettaglio: benzina, gasolio, GPL e ora anche metano per autotrazione (che nella precedente misura di riduzione del peso fiscale non era stato inserito: finalmente, anche il prezzo del gas naturale – che ha subito i rialzi più clamorosi – viene “limato”) restano “sotto controllo” fino al prossimo 8 luglio.

Anche il gas naturale

Milioni di famiglie, e centinaia di migliaia di imprese, aspettavano il Governo al varco: lo scorso 21 marzo, in effetti, era stato dato il via alla prima “sforbiciata” alle accise sui carburanti, in vigore fino al 2 maggio.

Adesso, come del resto era stato annunciato di recente, ecco la nuova formulazione dei prezzi “alla pompa”: il nuovo step, che ci accompagnerà per i prossimi due mesi, riguarda anche il metano. Con una interessante novità fiscale: le relative accise sono state azzerate, e l’IVA è stata equiparata a quella del metano utilizzato per il riscaldamento delle abitazioni. Un buon passo in avanti, che in effetti giustifica i vantaggi offerti dal gas naturale, “pulito” dal punto di vista delle emissioni e in linea con i piani di produzione nazionale del biometano, in modo da ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Taglio delle accise: i nuovi importi

Cifre alla mano, la nuova formulazione delle accise ridotte sui carburanti prevede quanto segue.

Benzina: 478,40 euro per 1.000 litri;

Gasolio: 367,40 euro per 1.000 litri;

GPL: 182,61 euro per 1.000 litri;

Metano per autotrazione: zero euro per metro cubo, e IVA al 5%.

Per i consumatori, l’ulteriore riduzione delle accise si traduce in 30 centesimi in meno per benzina e gasolio (25 centesimi più l’IVA al 22%), 4,7 centesimi al litro per il GPL (ovvero 5,7 centesimi/l IVA compresa) e, per il gas naturale, il 5% di IVA.

Prezzo dei carburanti oggi

Sul fronte dei prezzi, si registrano alcuni lievi aumenti (Eni ha rialzato di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio; IP e Q8 hanno “ritoccato al rialzo” di un centesimo al litro entrambi i principali carburanti), che tuttavia lasciano la media dei prezzi sostanzialmente invariata.

Di seguito gli importi aggiornati, Secondo quanto rilevato alle 8 di domenica 1 maggio, comunicato dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborato da Staffetta Quotidiana.