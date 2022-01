Presta soccorso in strada durante l’isolamento Covid: multa di 4500 euro

Si trovava a casa, in isolamento per Covid, tuttavia non appena accortasi di un inequivocabile schianto e visto che un motociclista era finito a terra si era precipitata fuori della propria abitazione per rendersi conto di cosa fosse accaduto e, ovviamente avvertire subito gli operatori di soccorso. A quasi due anni da quell’episodio, si è vista recapitare un decreto penale di condanna: due mesi di detenzione, sostituiti da una multa di 4.500 euro. Ecco, in estrema sintesi, quanto accaduto ad una donna, Mariastella Scarmignan, 56 anni, residente nel Padovano.

“Dovevo forse lasciarlo lì?”

La vicenda, paradossale tuttavia autentica, è stata raccontata, ai taccuini de Il Mattino di Padova, dalla stessa protagonista suo malgrado:

Ma cosa avrei dovuto fare? Lasciarlo ferito per la strada? Di fronte ad una persona che sta male e ad un’urgenza di questo genere, c’è poco da ragionare. E, badate bene, avevo un tampone negativo fatto poco prima.

Ecco l’accaduto

È meglio andare con ordine, e ricostruire quanto avvenuto, poco dopo l’ora di pranzo, in quella giornata dell’aprile 2020 (dunque nel pieno della prima ondata di pandemia, e tutta Italia bloccata dal lockdown) a Palugana, frazione di Ospitaletto Euganeo. Maristella, di professione casalinga e che svolge opera di volontariato presso un’associazione di difesa di diritti umani, udì il rumore di un incidente provenire proprio davanti alla sua casa: era un motociclista che, perso il controllo del mezzo, si era schiantato contro un segnale stradale ed era finito dentro un fosso.

Sono corsa fuori, ho visto un fumo pazzesco. La moto era in mezzo alla strada, ma il conducente non era lì. Raggiunto il fossato, l’ho visto a terra, dolorante e in difficoltà. Ho temuto il peggio, e l’ho soccorso: voleva alzarsi, ma rimettersi in piedi in quelle condizioni sarebbe stato peggio.

Correttamente, la signora diede l’allarme e, sul posto, arrivarono un’ambulanza del 118 ed una pattuglia dei carabinieri.

Venne però trovata positiva

Il motociclista, un 44enne, se la cavò con pochi danni personali. E fin qui, tutto bene. Furono proprio i militari a scoprire che la donna era, in quel momento, in quarantena da Covid. La ricostruzione del fatto, ricorda il Corriere della Sera, fa emergere che la signora aveva fatto “Quattro tamponi: il 13 aprile era negativo e il 17 aprile positivo; l’incidente è avvenuto il 23 aprile nella pausa fra un controllo e l’altro, il 30 aprile ed il 4 maggio successivi sono risultata negativa, il giorno dell’incidente mi sono messa la mascherina non tanto perché ero uscita di casa ma quando mi sono avvicinata al ragazzo per terra”.

La donna, tuttavia, non volle dire il proprio nome e cognome ai carabinieri che le chiedevano le generalità. Ed è stato in quel frangente che i militari hanno ravvisato la sua positività.

Ha già fatto ricorso

Conseguenza, l’attribuzione di due reati: rifiuto di dare informazioni alle autorità, e violazione delle prescrizioni anti-Covid (si era, in effetti, nel pieno del lockdown). E la condanna al pagamento di una multa di 4.500 euro emessa dalla Procura della Repubblica di Rovigo. Riferisce la donna al Corriere:

Tutto pensavo, tranne che di essere punita per aver prestato soccorso a una persona. La sentenza è dei primi di dicembre, ho già presentato ricorso il 30 dicembre scorso: l’ho fatto per vedere ripulita la mia fedina penale, non solo per la multa, e perché trovo giusto che si senta anche la mia versione dei fatti.

Cosa dice il Codice della Strada

Al di là delle conseguenze personali a carico della donna (come si suol dire, di questo se ne occuperà la Magistratura), l’episodio avvenuto nella provincia di Padova ad aprile 2020 testimonia, una volta di più, la correttezza di avere agito con tempestività.

L’obbligo di fermarsi e prestare soccorso, in effetti, vale tanto nel caso in cui si sia coinvolti in un incidente, quanto se ne sia testimoni o nelle fasi immediatamente successive il fatto. Vedere un veicolo danneggiato in mezzo alla strada stabilisce che ci si debba in effetti fermare (chiaramente in sicurezza ed avendo cura di non intralciare l’operato dei soccorritori).

A questo proposito, è opportuno osservare quanto prescrive l’art. 189 del Codice della Strada (“Comportamento in caso di incidente”).

