Prende a pugni un ciclista provocatore e lo getta nel fiume [Video]

In città, forse anche a causa del traffico, si registrano spesso dei casi di nervosismo, che talvolta portano verso comportamenti sopra le righe. Il video odierno, girato a Parigi, ce ne offre una conferma, mostrando un confronto violento tra un automobilista e un ciclista.

L’uomo in sella al mezzo a due ruote, forse stizzito per una frenata all’ultimo secondo con parziale occupazione delle strisce pedonali da parte del guidatore di una Citroen Berlingo, batte un pugno sul cofano di quest’ultima. Un modo poco elegante per esprimere il proprio disappunto, ai limiti della provocazione vera e propria. Quando però si hanno queste reazioni – assolutamente da evitare – bisogna mettere in conto anche la risposta dell’altra parte, che a volte può essere violenta, proprio come in questo caso.

Il tizio al volante dell’auto francese, infatti, a sua volta irritato per l’azione del ciclista, scende al volo dal veicolo e gli sferra un cazzotto, scaraventandolo a terra. Poi lo solleva come un sacco di patate e lo fa scorrere sulla strada, fino a buttarlo in acqua, per un bagno nella Senna.

La scena è stata ripresa da più smartphone, per essere poi pubblicata su Instagram, dove ha guadagnato subito la viralità. Nei commenti si imputa al ciclista di aver iniziato il “confronto” con il suo pugno sul cofano, ma si rimprovera all’automobilista una reazione del tutto sproporzionata e configurabile come reato di aggressione. La violenza non è mai una pratica vincente, in qualsiasi dimensione espressiva. Qualcuno, riferendosi al filmato, ritiene che si tratti di un video “staged”, ossia organizzato con attori. Il sospetto nasce dalla presenza di cameramen in tutte le angolazioni. Voi che ne pensate?