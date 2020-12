Citroen Berlingo: al debutto la versione speciale Rip Curl

Di Dario Montrone venerdì 4 dicembre 2020

Ecco la Citroen Berlingo Rip Curl, ovvero la nuova versione speciale della multispazio francese, già in prevendita sul mercato italiano

La gamma italiana della Citroen Berlingo è stata ampliata alla versione speciale Rip Curl, riconoscibile per il pacchetto Pack Color con gli inserti di colore Giallo Ocra come il profilo dei fendinebbia e gli Airbump. Inoltre, sono previste le calotte degli specchietti retrovisori esterni nella colorazione Black Onyx e gli specifici paraurti XTR con gli inserti in tinta con la carrozzeria disponibile nei colori Bianco Banquise, Nero Onyx, Grigio Acier e Grigio Platinium.



Inediti dettagli di stile

Il colore Giallo Ocra è previsto anche nell'abitacolo della nuova Citroen Berlingo Rip Curl, per la fascia orizzontale degli schienali dei sedili e le cuciture del cinturino in Tep sulla plancia, mentre la dotazione di serie comprende gli interni in tessuto Curitiba e i tappetini personalizzati, più i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il climatizzatore automatico bizona e la retrocamera Top Rear Vision a 180 gradi.



Tutte le motorizzazioni della relativa gamma

Già disponibile in prevendita e in arrivo sul mercato italiano nel 2021, la nuova Citroen Berlingo Rip Curl è proposta ai prezzi di 26.000 euro con il motore 1.5 BlueHDi da 100 CV d potenza, 26.750 euro con il propulsore a gasolio 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza e 27.050 euro con l'unità a benzina 1.2 PureTech da 130 CV di potenza abbinata esclusivamente al cambio automatico EAT8 ad otto rapporti.