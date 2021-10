Premio Auto Europa 2022: ecco le sette finaliste

Una giuria d’eccezione sarà chiamata ad un compito impegnativo: quello di decretare la vincitrice del Premio Auto Europa 2022. Il tutto andrà in scena a Torino, dal 19 al 20 ottobre, ma per partecipare alla votazione ci si potrà anche collegare al sito www.premioautoeuropa.it esprimendo la propria preferenza.

Le finaliste sono sette, ma i modelli partecipanti erano 30

Dopo una prima selezione, che inizialmente ha visto coinvolti 30 modelli, i giornalisti della UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive), degli Opinion Leader, ed una Giuria Popolare, saranno chiamati a scegliere tra 7 modelli giunti sul mercato tra il 1 settembre 2020 ed il 31 agosto 2021. Di seguito le vetture che si contenderanno l’ambito riconoscimento.

Auto di categorie ed alimentazioni differenti figlie di un’offerta sempre più varia