Porsche Taycan: gli interni secondo TechArt

TechArt ha svelato il suo nuovo tuning con un pacchetto di aggiornamenti interni dedicato alla prima elettrica di Casa Porsche, la Taycan, in commercio ormai già da circa un anno.

Esterni ancora più sportivi

Per gli esterni, lo specialista del tuning tedesco propone soltanto cerchi in lega forgiati da 22 pollici, disponibili per le versioni Taycan 4S, Turbo e Turbo S e con diverse finiture. Caratterizzati da un design tanto sportivo quanto elegante, montano pneumatici da 285/30 ZR22 all’anteriore e da 315/30 ZR 22 al posteriore.

TechArt illumina gli interni della Porsche Taycan

Se fuori il tuning di Techart mantiene la Taycan praticamente identica alla versione originale, eccetto le ruote, dentro le novità sono invece drastiche. Nell’abitacolo troviamo infatti rivestimenti in pelle traforata all over e Alcantara nera, due colori che esaltano gli elementi decorativi contrastanti.

I sedili anteriori e posteriori e gli schienali sono caratterizzati da un’incisione a nido d’ape con sezioni forate, mentre i fianchetti laterali e i poggiatesta integrati sono rivestiti in Alcantara. Salta all’occhio, inoltre, la finitura verde fluo, che si estende anche ai tappetini, al pavimento del bagagliaio, ai bordi dei sedili, alla parte superiore della plancia o a “ore 12″ sul volante sportivo.

Anche le viti decorative e l’anello dei pulsanti per le modalità di guida sono decorati con questo colore più freddo, mentre il volante mantiene la sua funzione di riscaldamento, i paddle del cambio e i pulsanti multifunzione.

Techart ha poi lasciato la sua firma con un ricamo speciale, con scritte più moderne sui sedili, sul retro dei poggiatesta e sui tappetini, oltre che nell’illuminazione ambientale. Il pacchetto per gli interni è infine compatibile con le finiture originali in carbonio, sebbene il preparatore offrirà presto la propria decorazione anche con questo materiale.