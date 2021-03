Porsche Taycan Cross Turismo: prezzo, versioni, motori

Nel corso della prossima estate, sul mercato italiano debutterà la nuova Porsche Taycan Cross Turismo, la variante station wagon – con lo stile da SUV – a propulsione elettrica, già in prevendita con prezzi a partire da 96.841 euro. Rappresenta la versione di serie della concept car Mission E Cross Turismo, esposta al Salone di Ginevra del 2018.

Più stile da SUV con il pacchetto off-road design

Tra le specifiche caratteristiche tecniche della nuova Porsche Taycan Cross Turismo figurano la trazione integrale, le sospensioni pneumatiche adattive e la modalità di guida Gravel Mode, senza dimenticare il sistema da 800V e il pacco delle batterie Performance Battery Plus da 93,4 kWh che garantisce fino a 456 km di autonomia massima. La lista degli optional comprenderà anche il pacchetto Off-Road Design con l’assetto rialzato di 30 millimetri e le alette paracolpi anteriori, laterali e posteriori.

Dalla versione 4 alla sportiva declinazione Turbo S

La nuova Porsche Taycan Cross Turismo sarà disponibile in quattro configurazioni: Taycan 4 da 476 CV di potenza, 220 km/h di velocità massima e 0-100 in 5,1 secondi; Taycan 4S da 571 CV di potenza, 240 km/h di velocità massima e 0-100 in 4,1 secondi; Taycan Turbo da 680 CV di potenza, 250 km/h di velocità massima e 0-100 in 3,3 secondi; Taycan Turbo S da 761 CV di potenza, 250 km/h di velocità massima e 0-100 in 2,9 secondi. Tutti i suddetti valori di potenza massima sono previsti nella modalità Overboost, grazie alla funzione Launch Control.