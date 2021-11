Porsche Panamera: arriva la Platinum Edition

La gamma Porsche Panamera si espande con l’introduzione di una nuova Platinum Edition. Disponibile sulle versioni Panamera, Panamera 4 e Panamera 4 E-Hybrid, la Platinum Edition è progettata per elevare il modello entry-level con aggiornamenti stilistici e dotazioni aggiuntive.

I dettagli estetici

A partire dall’esterno, il modello presenta dettagli in platino satinato, finestrini neri lucidi e terminali di scarico sportivi neri. I designer non si sono fermati qui, aggiungendo anche fanali posteriori unici e cerchi sportivi dal design esclusivo da 21 pollici con finitura platino satinata o, per chi vuole optare per un opzione meno appariscente, in stile Panamera da 20 pollici.

Gli interni

Entrando nell’abitacolo, la Platinum Edition mette in evidenza il lusso in quanto è dotata di sedili anteriori comfort elettrici a 14 regolazioni con riscaldamento e ventilazione, sedili posteriori riscaldati e un sistema di climatizzazione a quattro zone.

Non mancano finiture in alluminio spazzolato nero, battitacco in alluminio spazzolato “Platinum Edition” e poggiatesta in rilievo con lo stemma Porsche. A questi si aggiungono un sistema audio Bose, porte con chiusura ammortizzata e un sistema di infotainment di sesta generazione con SiriusXM 360L, Android Auto wireless e Apple CarPlay wireless.

Altri punti salienti includono una sospensione pneumatica adattiva con Porsche Active Suspension Management, servosterzo Plus e assistente al cambio di corsia. Il modello è inoltre dotato di serie di fari LED Matrix Design con Porsche Dynamic Lighting System Plus.

I prezzi (per gli USA)

Negli USA il prezzo per la per la Panamera Platinum Edition parte da $ 101.900 e $ 106.000 per la Panamera 4 Platinum Edition. Entrambe sono dotate di un motore V6 biturbo da 2,9 litri che produce 330 CV e 449 Nm di coppia.

I clienti possono scegliere anche la Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition, che parte da $ 115.200 e monta lo stesso motore, ma in questo caso è combinato con un sistema ibrido plug-in composto da un motore elettrico e un pacco batteria agli ioni di litio da 17,9 kWh. Questa configurazione offre all’auto una potenza combinata di 461 CV e 700 Nm di coppia.