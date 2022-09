Porsche entra in borsa e le azioni sono già al rialzo

Porsche entra in borsa, si quota, e le azioni sono già al rialzo. Il tutto è avvenuto in diretta streaming sui canali della borsa tedesca. L’offerta pubblica d’acquisto è seconda solamente a quelle di Deutsche Telelkom che avvenne nel 1996 ed è la più grande nel Vecchio Continente dal 2011.

Azioni Porsche subito al rialzo

Nello specifico, sono state emesse 113.875.000 azioni privilegiate senza diritto di voto per un valore di 9,4 miliardi di euro, che corrispondono al 12,5% del capitale complessivo. Inoltre, il gruppo Volkswagen venderà il 25% del capitale a Porsche SE, la holding che a sua volta controlla il colosso teutonico, per un guadagno di 19 miliardi di euro. Il 49% di questa cifra sarà appannaggio degli azionisti in forma di dividendo straordinario. L’operazione ha già raccolto consensi a giudicare dalla risposta degli investitori. Infatti, c’è stato subito un rialzo del prezzo per azione, visto che il primo prezzo è di 84 euro rispetto agli 82,50 euro fissati per Ipo.

Parte delle vendite del capitale Porsche saranno destinate all’elettrificazione

Tornando alla vendita del 25% del capitale Porsche, e precisamente ai 19 miliardi di euro che ne deriveranno, è interessante sapere che il 51% di questi saranno destinati al processo di elettrificazione di Volkswagen. In particolare, verranno utilizzati per 6 factory dove verranno realizzate le batterie dei veicoli EV per il Vecchio Continente, oltre che per lo sviluppo di software e di sistemi di guida autonoma.

Le parole del ceo Oliver Blume

“Realizzare i sogni dei nostri clienti è ciò che ci spinge. Oggi, un grande sogno diventa realtà per noi. Con il completamento dell’Ipo, stiamo iniziando un nuovo capitolo nella storia unica della nostra azienda”, ha spiegato Oliver Blume, ceo di Porsche e Volkswagen Group. Lo stesso ha aggiunto che il Brand teutonico ha intenzione di “ridefinire il concetto di lusso moderno combinando lusso e sostenibilità”. Una sfida iniziata con le ibride, e che prosegue con la Taycan nelle sue diverse declinazioni.