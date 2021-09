Porsche 992 Stinger GTR Limited Carbon Edition by TopCar Design

Il tuner russo TopCar Design ha presentato il suo ultimo lavoro, la Porsche 992 Stinger GTR Limited Carbon Edition. Il modello di partenza è una Porsche 911 Turbo S e sarà offerta in solo 13 esemplari.

Carrozzeria ricostruita in fibra di carbonio al 100%

Di solito, quando si parla di bodykit aftermarket in fibra di carbonio ci si riferisce a paraurti, cofani, minigonne, parafanghi posteriori e vari componenti aerodinamici. In questo caso, però, TopCar ha progettato e prodotto un set completo di 84 parti per la Porsche 992, composto da quattro strati di fibra di carbonio: uno esterno, uno interno e due strati strutturali. Insomma, ogni singolo pannello della carrozzeria è stato convertito in fibra di carbonio.

Design leggermente modificato

Da lontano potrebbe sembrare una 911 Turbo S leggermente modificata, ma osservandola più da vicino si notano le trame della fibra di carbonio e gli accenti gialli a contrasto. Nel ricostruire la nuova carrozzeria per la 911, TopCar ha leggermente modificato il design dei nuovi pannelli e dei componenti aerodinamici, rendendo l’auto ancora più sportiva. Il tuner russo offre anche le proprie ruote forgiate RS Edition con un diametro di 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore, oltre a uno scarico Akrapovic in titanio con terminali verniciati in nero.

Meccanica originale

A livello meccanico non ci sono novità, il che significa che il sei cilindri biturbo da 3,8 litri produce 650 CV e 800 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso il cambio PDK a 8 rapporti che consente un’accelerazione 0-100 km/h in 2,7 secondi e una velocità massima di 330 km/h.

Solo per pochi…

La sola conversione in fibra di carbonio costa la bellezza di 100.000 euro. Per ottenere il pacchetto completo vanno per aggiunte anche le ruote forgiate RS Edition opzionali per ulteriori 8.000 euro e lo scarico in titanio di Akrapovic per 5.000 euro. Ultimo ma non meno importante, i clienti che vorranno la fibra di carbonio colorata dovranno pagare un extra di 25.000 euro.