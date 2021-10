Porsche 962C disintegrata sulla pista di Spa [Video]

Portare in pista un’auto di alto valore storico e collezionistico come la Porsche 962C regala grandi emozioni, ma presenta anche qualche rischio, che per alcuni vale la pena di correre. Quando le cose vanno male, tuttavia, c’è qualche esitazione nel sostenere questa tesi.

Chissà cosa ne pensa il proprietario dell’esemplare immortalato nel video, che durante una sessione sulla pista di Spa-Francorchamps, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro le barriere. Per fortuna lui non si è fatto male, ma il frontale dell’auto è andato completamente distrutto ed una portiera è stata scardinata. Stiamo parlando di un veicolo da oltre un milione di euro, quindi il tenore delle spese di ripristino è facilmente intuibile. Forse, però, non saranno i costi a fare male al facoltoso possessore, quanto la perdita di una parte dell’originalità del mezzo.

Il crash è avvenuto in prossimità della linea del traguardo del leggendario circuito belga. Qui un colpo d’acceleratore un po’ più vigoroso del dovuto ha fatto perdere grip all’auto, complice anche l’asfalto leggermente umido. La scarica di coppia del 6 cilindri biturbo della Porsche 962C è diventata a quel punto incontrollabile. Ricordiamo che questo prototipo dei primi anni ottanta, dall’invidiabile palmarès, erogava circa 850 cavalli in assetto da qualifica, nella sua evoluzione finale da 3 litri di cilindrata.