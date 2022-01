Porsche 911 GT3 by Friedrich, ancora più personalità e potenza

La Porsche 911 è una delle supercar più iconiche e desiderate da appassionati e collezionisti, oltre ad essere uno dei modelli preferiti dei tuner di tutto il globo, grazie alle sue caratteristiche intrinseche che la rendono una base ideale per modifiche estetiche e meccaniche più o meno estreme. L’ultimo preparatore in ordine di tempo ad aver messo gli occhi sulla Regina delle Porsche è l’azienda tedesca Friedrich Performance che ha messo a punto un inedito kit estetico e meccanico in grado di esaltare l’animo racing di questi iconico modello.

Scarico racing rivestito in oro

Dal punto di vista estetico e aerodinamico troviamo una serie di migliorie tra cui spiccano i numerosi ed inediti componenti in fibra di carbonio come lo splitter anteriore, il diffusore e l’ala posteriore. Le novità hanno riguardato l’adozione di una mascherina con feritoia più ampia e un super impianto di scarico sportivo con terminali da ben 100 mm. Quest’ultimo è una vera e proprio chicca realizzata dal tuner teutonico, vanta infatti tra le sue caratteristiche quella di essere rivestito in oro e permette di risparmiare ben 9 kg sull’ago della bilancia. Il kit viene completato dal nuovo set di cerchi in lega da 20 pollici all’anteriore e da 21 al posteriore, avvolti da pneumatici ad alte prestazioni che misurano rispettivamente 265/35 ZR 20 davanti e 325/30 ZR 21 dietro.

Potenza extra

Dal punto di vista meccanico, le modifiche apportate da Friedrich hanno permesso di guadagnare ben 31 CV di potenza, portando così il propulsore sei cilindri targato Porsche ad erogare un totale di 541 CV e 482 Nm di coppia, scaricati sulla trazione posteriore tramite l’uso di un cambio doppia frizione a sette rapporti. Secondo i dati dichiarati dal tuner, la 911 GT3 scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, da 0 a 200 km/h in 10,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 320 km/h.

Prezzi

Per ottimizzare la 911 GT3 con il kit estetico-aerodinamico di Friedrich Performance bisogna staccare un assegno di ben 35mila euro, anche se i vari componenti speciali possono essere acquistati singolarmente. Il set di cerchi in lega monodado vengono offerti a 14.500 euro, mentre l’impianto di scarico parte da 3.998 euro. Risultano disponibili anche nuove sospensioni regolabili e ricche personalizzazioni dedicate all’abitacolo.