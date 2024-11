Politecnico di Milano e MOST: guida autonoma ad alta velocità

Il Politecnico di Milano, con il suo team AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous), si conferma un’eccellenza italiana nella ricerca e sviluppo di tecnologie per la guida autonoma. Il team ha recentemente raggiunto un nuovo traguardo, stabilendo il record mondiale di velocità per un’auto di serie guidata da un’intelligenza artificiale, senza alcun intervento umano a bordo.

Record di velocità in condizioni estreme: 285 km/h con una Maserati MC20

Il 7 novembre 2024, una Maserati MC20 Coupé, equipaggiata con il robo-driver sviluppato da AIDA, ha raggiunto la straordinaria velocità di 285 km/h durante una sessione di test condotta sulla pista dell’Aeroporto dell’Aeronautica Militare di Piacenza San Damiano. La particolarità di questo test risiede nelle condizioni ambientali avverse, caratterizzate da una fitta nebbia.

Obiettivo: sicurezza e affidabilità anche in situazioni limite

L’obiettivo di questi test ad alta velocità non è semplicemente la ricerca di performance estreme, ma la valutazione del comportamento del robo-driver in situazioni limite. Come spiega Sergio Matteo Savaresi, responsabile scientifico del progetto e Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria del Politecnico di Milano, lo scopo è quello di testare la robustezza, la stabilità e la velocità di reazione dell’AI-driver in condizioni critiche, al fine di migliorare la sicurezza e l’affidabilità della guida autonoma in scenari reali.

PoliMOVE: un team di successo con un palmares di vittorie

Questo nuovo record si aggiunge ai successi ottenuti dal PoliMOVE Autonomous Racing Team, la divisione “performance” del progetto AIDA. Il team, composto da giovani ricercatori del Politecnico di Milano, ha già vinto diverse competizioni internazionali di guida autonoma e detiene l’attuale record assoluto di velocità per auto a guida autonoma, ottenuto con un prototipo AV-21 (derivato dalla Dallara IL-15) che ha raggiunto i 309 km/h al Kennedy Space Center (Florida, USA) nell’aprile 2022.

Supporto del MOST a Politecnico di Milano: impegno per la mobilità sostenibile

Il progetto AIDA del Politecnico di Milano beneficia del supporto del MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Questo evidenzia l’impegno del team nella ricerca di soluzioni innovative per una mobilità del futuro più sicura, efficiente e sostenibile.