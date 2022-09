Pneumatici Michelin: ecco tutte le novità per l’inverno

Puntuale, come sempre, arriva l’offerta Michelin relativa agli pneumatici per la stagione invernale. Nello specifico, per il 2022/2023 si segnalano due nuovi prodotti all season: CrossClimate 2 SUV e CrossClimate Camping. Inoltre, per gli altri modelli già sul mercato, sono disponibili nuove dimensioni, in modo da poter rispondere alle esigenze di ogni tipo di automobilista.

Due categorie diverse nell’offerta targata Michelin

Le necessità degli automobilisti sono decisamente differenti, così nella gamma degli pneumatici Michelin troviamo la famiglia CrossClimate, per tutti quelli che non hanno bisogno di effettuare il cambio stagionale. Le coperture Alpin invece sono destinate a chi affronta situazioni più impegnative nel periodo invernale. L’offerta Michelin copre tutti i segmenti di mercato, dalle utilitarie ai SUV, fino ai veicoli commerciali e i camper.

Come orientarsi nella scelta

Michelin, da costruttore di pneumatici premium è consapevole che non è sempre semplice per gli automobilisti decidere tra il cambio stagionale, o l’all season. Così, allo scopo di orientare la scelta dell’automobilista nell’acquisto del pneumatico più adatto alle proprie esigenze nel periodo invernale, suggerisce di porsi una semplice domanda: con che frequenza si incontrano condizioni di guida severe? Se la risposta è occasionalmente, allora ci si può rivolgere tranquillamente alla gamma CrossClimate, mentre se è regolarmente, il consiglio è quello di scegliere delle coperture della gamma Alpin.

I nuovi CrossClimate 2022 sono una novità fondamentale