Pirelli Cinturato All Season SF2: migliora sotto ogni aspetto

L’automobilista moderno necessita di una tipologia di pneumatici che consente di affrontare con serenità ogni stagione ed ogni situazione climatica, per questo sono nati i cosiddetti “quattro stagioni”, tra i quali ha un ruolo da protagonista sul mercato il Cinturato All Season di Pirelli. Adesso questo prodotto è arrivato alla seconda generazione, denominata SF2, che vanta declinazioni pensate per le auto elettriche e le vetture ibride plug-in.

Migliori prestazioni

Forte dei test realizzati dal TÜV SÜD, attraverso i quali ha guadagnato il Performance Mark, il Cinturato All Season SF2 è migliorato di 3,5 m a livello di frenata sull’asciutto, di 2 m in quella sul bagnato, e nella tenuta di strada su superfici innevate, dove guadagna circa 1 m nella frenata. A sottolineare i miglioramenti del Cinturato All Season SF2 troviamo i test Dekra, che, oltre ad evidenziare una maggiore silenziosità in confronto ai competitor, hanno rilevato un minor spazio di frenata in condizioni di asciutto ed una miglior guidabilità sulla neve rispetto ai principali pneumatici della concorrenza.

Da sottolineare inoltre, il nuovo disegno battistrada che, mediante delle rigidità locali e nuovi materiali nelle mescole, promette per una resa chilometrica superiore del 50% rispetto al precedente Cinturato All Season Plus. La nuova struttura dello pneumatico offre anche una resistenza più bassa al rotolamento che influisce in maniera positiva sui consumi di carburante ed aiuta ad ottenere una maggiore autonomia nei veicoli elettrici ed ibridi plug-in attraverso la tecnologia Elect.

Si adatta alla situazione con le lamelle dotate di tecnologia 3D

Interessante il comportamento attivo delle lamelle realizzate con tecnologia 3D, le quali al calare della temperatura restano aperte, allo scopo di migliorare la frenata su neve, mentre nei rallentamenti su asciutto o bagnato si chiudono, al fine di garantire una maggior aderenza. In questo modo il battistrada è come se si trasformasse da invernale ad estivo, e viceversa, a seconda delle necessità, migliorando nel contempo la sicurezza in caso di acquaplaning per via degli incavi laterali a sezione progressiva e dell’incavo centrale continuo. Infatti, quest’ultimi consentono di espellere l’acqua in maniera ottimale.

Un’ampia scelta con 65 misure e le varianti Seal Inside e Run Flat che evitano di fermarsi in caso di foratura

Disponibile in 65 misure comprese fra i 15 e i 20 pollici, per equipaggiare diverse tipologie di auto, il Cinturato All Season SF2 presenta sulla spalla i simboli M+S e la marcatura 3PMSF (Three-Peak-Mountain with Snowflake. Si rivolge prevalentemente all’automobilista che guida in città dal clima temperato, e percorre una media di 25.000 km all’anno. Per chi non vuole fermarsi in caso di forature fino a 4 mm, in alcune misure può vantare anche la tecnologia Seal Inside, che permette di continuare la marcia senza effettuare soste.

Con l’opzione Self-Supporting Run Flat di Pirelli inoltre, consente di continuare a viaggiare in totale sicurezza per 80 km a una velocità massima di 80 km/h mediante specifici rinforzi inseriti nelle pareti laterali della struttura interna, che sostengono i carichi laterali e trasversali del veicolo anche in assenza di pressione. Da sottolineare la garanzia salva pneumatico Pirelli con la quale, in caso di danni accidentali e irreparabili nel primo anno, si può sostituire un pneumatico per ogni treno acquistato pagando solamente le spese di manodopera e del contributo ambientale (PFU).