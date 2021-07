Pininfarina: svelato un misterioso teaser

L’ultimo teaser pubblicato da Pininfarina mostra quello che sembra essere un modello inedito, non solo difficile da riconoscere, ma anche quasi impossibile da ricondurre a qualsiasi tipologia corrispondente. Un’immagine, dunque, che solleva più domande che risposte.

Come di consueto, il brand italiano ha diffuso questa immagine attraverso i suoi social con l’hashtag #CDDASIA, corrispondente a Car Design Dialogues Asia, un evento virtuale incentrato sul design dell’auto che si svolgerà tra il 13 e il 15 luglio. Proprio in queste date Pininfarina ha annunciato la presentazione di questo misterioso modello.

Qualche giorno fa Pininfarina aveva annunciato il suo impegno nella progettazione del prossimo pick-up elettrico Hercules Alpha, ma le forme suggerite da questa nuova immagine pubblicata fanno pensare che non si tratta di questo progetto, né di uno dei Suv Elettrici che l’azienda italiana sta già sviluppando, tanto meno della Pininfarina Battista.

Modello virtuale

La linea LED a forma di U forma i fanali posteriori, quindi supponiamo di trovarci di fronte alla parte posteriore del modello. Una prospettiva piuttosto strana poiché non solo ha una silhouette molto piatta e particolare, ma sembra anche non avere un lunotto. In qualche modo ricorda la parte posteriore della Volkswagen XL1 che aveva caratteristiche esetiche simili.

Al momento l’unica cosa che possiamo supporre è che si tratti di un concept, probabilmente virtuale, visto che verrà mostrato in occasione di un evento online. Ogni dubbio sarà risolto il 14 luglio, quando Pininfarina svelerà il modello, che sarà probabilmente una sorta di vettura sportiva nata per sorprendere e attirare l’attenzione su questo evento.